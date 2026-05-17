U17 Việt Nam lộ rõ điểm yếu, bị U17 Australia khai thác triệt để

U17 Việt Nam thua 0-3 U17 Australia ở tứ kết giải châu Á

Rạng sáng 17/5, U17 Việt Nam đã hứng chịu thất bại với tỷ số 0-3 trước U17 Australia ở vòng tứ kết giải U17 châu Á ở Saudi Arabia. Với kết quả này, đoàn quân của HLV Roland đã chính thức dừng bước, còn U17 Australia lọt vào bán kết và đối đầu với U17 Trung Quốc.

U17 Australia cao to hơn hẳn so với U17 Việt Nam (Ảnh: VFF).

Thực tế, U17 Việt Nam thi đấu khá nỗ lực trong trận đấu này. Các học trò của HLV Roland không hề lép vế so với đối thủ ở kỹ thuật hay tư duy chơi bóng. Toàn đội thi đấu khá tự tin trước đối thủ mạnh hơn.

Tuy nhiên, U17 Australia đã rút ra nhiều kinh nghiệm từ thất bại trước U17 Việt Nam ở giải U17 Đông Nam Á. HLV Carl Veart đã chỉ đạo các học trò khai thác điểm yếu về thể hình và thể lực của U17 Việt Nam. Họ đã thành công với phương án này.

Trong bàn thắng mở tỷ số, Henrique Oliveira đã tận dụng tình huống bóng bổng, để đánh đầu chuyền cho Oliver O'Carroll dứt điểm cận thành tung lưới U17 Việt Nam. Tương tự, ở bàn thua thứ hai, hậu vệ Nguyễn Đăng Khoa của U17 Việt Nam cũng phán đoán không tốt và thất thế trước Georgio Hassarati trong tình huống tranh chấp.

Thống kê cho thấy trong trận đấu này, U17 Việt Nam kiểm soát bóng nhiều hơn đối thủ (52% và 48%), tung ra nhiều cú dứt điểm ngang ngửa (15 cú và 16 cú) nhưng U17 Australia đã tạo ra khác biệt nhờ thể hình và thể lực vượt trội. Việc thất thế trong những pha tranh chấp với U17 Australia khiến U17 Việt Nam đôi khi không thể triển khai chiến thuật như ý.

U17 Australia tận dụng rất tốt lợi thế về thể hình và thể lực để giành chiến thắng trước U17 Việt Nam (Ảnh: VFF).

U17 Việt Nam có thể chất khá khiêm tốn. Chiều cao trung bình của đoàn quân HLV Roland chỉ là 1,7343m và nặng 65,65kg. Con số này lép vế hoàn toàn so với U17 Australia. Họ sở hữu thể hình cao to với chiều cao trung bình 1,7948m (thứ 4 giải đấu) và cân nặng 72,26kg (thứ 3 giải đấu).

Rõ ràng, trận thua trước U17 Australia đã mang tới nhiều bài học cho U17 Việt Nam trước giải World Cup U17 vào cuối năm. Nếu muốn tạo nên bất ngờ, trước tiên, thầy trò HLV Roland cần phải cải thiện thể chất (thể hình và thể lực) khi đối đầu với những đối thủ mạnh trên thế giới.