Chủ tịch AFC chúc mừng thành tích dự World Cup của U17 Việt Nam

Đội tuyển U17 Việt Nam đã kết thúc hành trình của mình tại VCK U17 châu Á 2026, sau khi chúng ta thất bại 0-3 trước U17 Australia trong trận tứ kết.

U17 Việt Nam nhận được lời khen của Chủ tịch AFC Salman Bin Ibrahim Al Khalifa (Ảnh: AFC).

Dù vậy, mục tiêu quan trọng nhất của U17 Việt Nam là giành vé dự VCK World Cup U17 năm 2026, đã hoàn thành. Chính vì thế, có thể nói hành trình của đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Cristiano Roland (người Brazil) tại giải châu Á năm nay là hành trình thành công.

Ngay sau giải đấu, Chủ tịch AFC, kiêm Phó Chủ tịch FIFA Salman Bin Ibrahim Al Khalifa đã gửi thư chúc mừng đội tuyển U17 và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

Nội dung bức thư này có đoạn: “Tôi rất vui mừng gửi lời chúc mừng trân trọng nhất tới Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, cũng như VFF, về màn trình diễn tuyệt vời của đội tuyển U17 Việt Nam tại VCK U17 châu Á 2026”.

“Đỉnh cao của màn trình diễn này chính là tấm vé tham dự VCK U17 World Cup 2026, được tổ chức tại Qatar”, thư của người đứng đầu AFC viết thêm.

Tại giải U17 châu Á đang diễn ra ở Saudi Arabia, U17 Việt Nam đánh bại U17 Yemen 1-0 trong trận ra quân. Sau đó, đội bóng của HLV Cristiano Roland thua đậm U17 Hàn Quốc 1-4.

Tinh thần của bóng đá Việt Nam luôn được giới bóng đá quốc tế đánh giá cao (Ảnh: VFF).

Dù vậy, ở lượt trận cuối cùng vòng bảng, U17 Việt Nam thắng U17 UAE 3-2, qua đó chúng ta giành vé lọt vào tứ kết giải U17 châu Á, chính thức giành suất dự VCK Word Cup U17.

Đến trận tứ kết, U17 Việt Nam thua U17 Australia 0-3. Tuy nhiên, ít người trách các cầu thủ trẻ Việt Nam vì trận thua này.

Lý do là vì đến trận tứ kết, tinh thần của toàn đội đã giảm sút, do chúng ta đã hoàn thành mục tiêu quan trọng nhất. Thể lực của các cầu thủ U17 Việt Nam cũng đã bị bào mòn, do chúng ta liên tục trải qua các trận đấu căng thẳng với các đối thủ có tố chất tốt hơn.

Chính Chủ tịch AFC Salman Bin Ibrahim Al Khalifa cũng đánh giá cao tinh thần của các cầu thủ U17 Việt Nam, đặc biệt là ở giai đoạn các cầu thủ trẻ của HLV Roland cần sự tập trung để giành vé dự World Cup.

Người đứng đầu Liên đoàn Bóng đá châu Á bày tỏ: “Tinh thần đam mê và sự cống hiến mà đội tuyển U17 Việt Nam thể hiện tại giải đấu thực sự rất đáng khen ngợi. Tôi chúc U17 Việt Nam những điều tốt đẹp nhất và tin tưởng rằng các em sẽ tạo nên niềm tự hào, khi đại diện cho bóng đá trẻ châu Á trên đấu trường thế giới”.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam có đại diện tham dự VCK World Cup U17.