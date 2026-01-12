Báo Indonesia: “U23 Việt Nam sắp làm được điều chưa từng thấy”

Mở đầu bài viết, tờ Superball khen ngợi U23 Việt Nam: “Đoàn quân HLV Kim Sang Sik đã mở màn chiến dịch U23 châu Á 2026 bằng việc toàn thắng cả hai trận đầu tiên ở bảng A trước U23 Jordan và U23 Kyrgyzstan.

U23 Việt Nam đứng trước cơ hội lập nên kỷ lục toàn thắng cả ba trận ở vòng bảng (Ảnh: AFC).

Những chiến thắng này cho thấy sự tiến bộ rõ rệt của bóng đá Việt Nam. Họ đang từng bước khẳng định vị thế vững chắc ở giải U23 châu Á. Kể từ khi bắt đầu tham dự vào năm 2016, U23 Việt Nam liên tục xuất hiện ở giải đấu này. Họ từng vào chung kết ở giải đấu năm 2018. Ở hai giải gần đây vào các năm 2022 và 2024, U23 Việt Nam đều lọt vào tứ kết”.

Trước khi U23 Việt Nam đối đầu với U23 Saudi Arabia vào lúc 23h30 hôm nay (12/1), tờ báo của Indonesia hy vọng thầy trò HLV Kim Sang Sik có thể làm nên lịch sử khi lần đầu toàn thắng cả ba trận ở vòng bảng giải U23 châu Á.

Tờ Superball bình luận thêm: “Trong 5 lần tham dự giải U23 châu Á trước đây, U23 Việt Nam chưa từng thắng toàn bộ tất cả các trận đấu ở vòng bảng. Tại giải đấu năm 2016, U23 Việt Nam rơi vào bảng đấu rất khó với Jordan, Australia và UAE.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Toshiya Miura, họ thua cả ba trận trước U23 Jordan (1-3), U23 Australia (0-2) và UAE (2-3). Họ đã kết thúc vòng bảng mà không có điểm nào.

Hai năm sau, U23 Việt Nam làm nên câu chuyện cổ tích cùng HLV Park Hang Seo khi lọt vào chung kết. Tuy nhiên, ở vòng bảng, U23 Việt Nam trải qua khởi đầu khó khăn khi thua 1-2 trước U23 Hàn Quốc. Sau đó họ thắng U23 Australia 1-0 và hòa U23 Syria 0-0. Với 4 điểm, U23 Việt Nam bất ngờ giành vé đi tiếp.

Tại giải U23 châu Á 2020 ở Thái Lan, U23 Việt Nam bước vào giải đấu với kỳ vọng lớn sau thành công rực rỡ vào năm 2018. Dù vậy, việc nằm chung bảng với U23 UAE, U23 Jordan và U23 Triều Tiên khiến hành trình của đội bóng đầy thử thách. Ba trận vòng bảng của U23 Việt Nam kết thúc với hai trận hòa 0-0 trước U23 UAE và U23 Jordan, cùng thất bại 1-2 trước U23 Triều Tiên. Chỉ có 2 điểm, U23 Việt Nam dừng bước ngay từ vòng bảng, đánh dấu sự chững lại trong nỗ lực vươn tầm châu lục.

Các đội bóng của Việt Nam chưa từng đứng đầu bảng ở các giải U17, U20, U23 châu Á và Asian Cup (Ảnh: Anh Khoa).

Tới năm 2022, U23 Việt Nam chứng kiến sự hồi sinh khi thi đấu tiến bộ dưới sự dẫn dắt của HLV Gong Oh Kyun. Họ hòa U23 Thái Lan 2-2, hòa U23 Hàn Quốc 1-1 và thắng U23 Malaysia 2-0.

Đến giải đấu năm 2024 dưới thời HLV Hoàng Anh Tuấn, U23 Việt Nam tiếp tục cho thấy sự tăng trưởng rõ rệt. Đội bóng này mở màn bằng chiến thắng 3-1 trước U23 Kuwait và sau đó họ thắng U23 Malaysia với tỷ số 2-0. Thế nhưng, trong trận cuối ở vòng bảng, “Những chiến binh sao vàng” lại thua 0-3 trước U23 Uzbekistan.

Ở giải đấu năm nay, U23 Việt Nam lại tiếp tục ở rất gần cột mốc lịch sử. Họ chỉ cần thắng U23 Saudi Arabia trong trận đấu vào tối nay là sẽ lập kỷ lục mới. Đây là động lực để thầy trò HLV Kim Sang Sik chiến đấu mạnh mẽ”.

Ngoài ra, U23 Việt Nam còn hướng tới cột mốc mới. Cụ thể, trong quá khứ, đội bóng chưa từng đứng đầu bảng ở các giải U17, U20, U23 châu Á và Asian Cup dù cho đã 8 lần vượt qua vòng bảng. Trong đó, ở ba giải U23 châu Á vào các năm 2018, 2022, 2024, U23 Việt Nam đều xếp sau U23 Hàn Quốc (2018, 2022) và U23 Uzbekistan (2024).

Đoàn quân của HLV Kim Sang Sik chỉ cần không thua hay thậm chí là thất bại với cách biệt 1 bàn trước U23 Saudi Arabia là sẽ giành ngôi đầu bảng A. Điều này cũng giúp "Những chiến binh sao vàng" tránh được đội đầu bảng B là U23 Nhật Bản.