HLV Brazil gây ấn tượng mạnh cùng U17 Việt Nam

Tối 19/4, U17 Việt Nam đã giành kết quả hòa với tỷ số 0-0 trước U17 Indonesia. Đây là trận đấu mà đoàn quân của HLV Roland áp đảo toàn diện và tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn nhưng không thể tận dụng.

U17 Việt Nam chơi ấn tượng dưới thời HLV Roland (Ảnh: VFF).

Dù sao, U17 Việt Nam vẫn giành quyền đi tiếp với vị trí đầu bảng A với 7 điểm. Ở vòng bán kết, “Những chiến binh sao vàng” sẽ đối đầu với đối thủ rất mạnh là U17 Australia, đội bóng đã vô địch giải đấu vào năm ngoái.

Tuy nhiên, U17 Việt Nam không hề e ngại đối thủ. Đội bóng đang thi đấu vô cùng ấn tượng dưới thời HLV Roland. Theo thống kê, U17 Việt Nam vẫn duy trì thành tích bất bại trong 14 trận đấu chính thức dưới sự dẫn dắt của HLV người Brazil. Trong đó, “Những chiến binh sao vàng” đã thắng 8 trận, hòa 6 trận, ghi 50 bàn thắng và thủng lưới 4 bàn.

HLV Roland bắt đầu dẫn dắt U17 Việt Nam từ vòng loại giải U17 châu Á 2025. Ở giai đoạn này, đội bóng đã giành vé tham dự vòng chung kết với thành tích thắng 1, hòa 2. Tới vòng chung kết giải đấu năm 2025, U17 Việt Nam đã hòa ba đội bóng mạnh là Australia, UAE và Nhật Bản. Đáng tiếc, đội bóng không thể vượt qua vòng bảng và rơi vé tham dự World Cup U17.

Tới vòng loại giải U17 châu Á 2026, U17 Việt Nam toàn thắng cả 5 trận đấu trước Singapore, Quần đảo Bắc Mariana, Hong Kong (Trung Quốc), Macau (Trung Quốc) và Malaysia. Tiếp đó, ở vòng bảng giải U17 Đông Nam Á 2026, U17 Việt Nam thắng Malaysia, Timor Leste và hòa Indonesia.

U17 Việt Nam gây ấn tượng khi bất bại trong 14 trận dưới thời HLV Roland (Ảnh: Bola).

Ngoài kết quả ấn tượng, U17 Việt Nam còn thi đấu khá mạch lạc dưới thời HLV Roland. Nhờ đó, đội bóng không e ngại các đối thủ hàng đầu châu Á.

Nhận định về đối thủ U17 Australia ở vòng bán kết giải U17 Đông Nam Á, HLV Roland cho biết: “Sau trận đấu này, toàn đội U17 Việt Nam sẽ bắt tay vào chuẩn bị cho vòng bán kết. Tôi biết rằng U17 Australia là đối thủ rất mạnh. Vậy nên, chúng tôi sẽ nghỉ ngơi và sau đó tập trung tối đa cho trận đấu này”.

Trận đấu với U17 Australia cũng là bài kiểm tra tốt của U17 Việt Nam trước giải U17 châu Á diễn ra vào tháng sau. Ở giải đấu này, U17 Việt Nam sẽ đối đầu với Hàn Quốc, Yemen và UAE. Đội bóng của HLV Roland quyết tâm vượt qua vòng bảng (nằm trong số hai đội đầu bảng) để giành vé tham dự World Cup U17 vào cuối năm.