U17 Malaysia thắng U17 Indonesia, sống lại hy vọng vào bán kết

Trận đấu giữa đội tuyển U17 Indonesia và U17 Malaysia diễn ra tối nay (16/4), tại Indonesia. Trước giờ bóng lăn, đội bóng trẻ xứ sở vạn đảo được đánh giá cao hơn hẳn U17 Malaysia.

Sở dĩ U17 Indonesia được đánh giá cao hơn đối thủ, vì họ từng thắng đậm Timor Leste ở lượt trận đầu tiên bảng A, cách đây ít ngày. Ngược lại, U17 Malaysia từng thua đậm U17 Việt Nam 0-4 ở lượt trận ra quân.

Ngoài ra, U17 Indonesia còn là đội chủ nhà, họ có ưu thế về mặt sân bãi và khán giả khi đối đầu với U17 Malaysia.

Dù vậy, U17 Malaysia lại bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số ở phút 33. Trong tình huống này, Nur Azam Muslim đá phạt góc, để cho Muhammad Fareez đánh đầu chính xác, ghi bàn giúp đội khách dẫn trước 1-0.

Về phía U17 Indonesia, họ có cơ hội rất tốt để san bằng tỷ số ở phút 44, nhưng cú sút quá nhẹ của Sean Rahman Kastor lại không thể thắng thủ môn của U17 Malaysia trong pha mặt đối mặt.

Trong hiệp hai, U17 Indonesia đẩy cao đội hình tấn công rất mạnh, nhưng vẫn không có bàn thắng nào được ghi thêm. U17 Indonesia bất lực nhìn U17 Malaysia giành chiến thắng 1-0.

Với trận thắng này, U17 Malaysia vọt lên đứng thứ nhì bảng A, với 3 điểm. Họ bằng điểm với U17 Indonesia, nhưng U17 Malaysia xếp trên nhờ hơn đối thủ kết quả đối đầu trực tiếp.

U17 Việt Nam tạm dẫn đầu bảng này với 6 điểm, sau hai trận toàn thắng. Theo điều lệ của giải U17 Đông Nam Á 2026, các đội dẫn đầu các bảng, cùng đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào bán kết. U17 Malaysia vì thế bùng lên cơ hội vượt qua vòng bảng.