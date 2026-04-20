CĐV Đông Nam Á dự đoán U17 Việt Nam thắng Australia, lên ngôi vô địch

Lịch thi đấu hai trận bán kết giải U17 Đông Nam Á 15h30 ngày 22/4: U17 Lào - U17 Malaysia 19h30 ngày 22/4: U17 Việt Nam - U17 Australia

"Trận chung kết có thể là cuộc tái đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Malaysia. Đó sẽ là một trận đấu rất thú vị", tài khoản Mohd Freddie Haqimie đến từ Malaysia đưa ra dự đoán trên trang Asean Football trước hai lượt trận bán kết giải U17 Đông Nam Á 2026 diễn ra vào ngày 22/4 tới đây.

U17 Việt Nam có màn trình diễn thuyết phục ở vòng bảng, sẵn sàng đối đầu U17 Australia ở bán kết.

Ở vòng bảng, U17 Việt Nam có màn trình diễn thuyết phục khi lần lượt đánh bại U17 Malaysia, U17 Timor Leste và hòa U17 Indonesia để giành vé vào bán kết với tư cách đội đứng đầu bảng A, ghi được 14 bàn thắng và không để thủng lưới bàn nào.

Đối thủ của U17 Việt Nam ở bán kết là U17 Australia cũng thể hiện sức mạnh với 3 trận toàn thắng ở vòng bảng, ghi được 15 bàn thắng và cũng không để thủng lưới bàn nào.

Trong khi đó, U17 Malaysia dù để thua U17 Việt Nam với tỷ số 0-4 ở trận ra quân nhưng đã giành chiến thắng quan trọng trước U17 Indonesia và U17 Timor Leste để giành vé vào bán kết với tư cách đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Đối thủ của U17 Malaysia là U17 Lào - đội bóng gây ấn tượng mạnh ở giải đấu khi đánh bại U17 Thái Lan để đứng đầu bảng C.

Nhiều CĐV Đông Nam Á cho rằng hai trận bán kết chứa nhiều ẩn số thú vị, khi các đội đều cho thấy quyết tâm lớn trong mục tiêu giành vé vào chung kết.

"Trận đấu giữa U17 Việt Nam và Australia thực sự là trận chung kết sớm. Tôi tin rằng U17 Việt Nam sẽ giành chiến thắng để vào chung kết, thậm chí họ rất sáng giá cho chức vô địch năm nay", tài khoản Xman Toys đến từ Singapore bình luận.

"Nhà vô địch sẽ thuộc về Australia. Họ vẫn là đội bóng vượt trình độ so với khu vực Đông Nam Á", tài khoản Pak Dimas đến từ Malaysia nhận định.

"Trận bán kết giữa U17 Việt Nam và Australia rất thú vị, khi cả hai đều sở hữu hàng công mạnh mẽ và hàng thủ chắc chắn. Rất khó để dự đoán đội nào sẽ giành chiến thắng", tài khoản Qomaral Bahreen đến từ Indonesia bày tỏ.

"Giải đấu này cũng chỉ là giải tập huấn, thắng thua quan trọng gì. Miễn sao các cầu thủ trẻ được cọ xát. U17 Việt Nam gặp Australia rất đáng xem", tài khoản Kagawa Ma đến từ Philippines nêu ý kiến.

"Cả Đông Nam Á chỉ có U17 Việt Nam đủ sức đánh bại Australia", tài khoản Khamphong đến từ Thái Lan tuyên bố.

"Tôi mạnh dạn dự đoán U17 Lào và Australia là hai đội vào chung kết. Các cầu thủ trẻ của Lào năm nay chơi rất hay. Họ sẽ dễ dàng vượt qua U17 Malaysia ở bán kết", tài khoản Wong Kito OI đến từ Lào lại đưa ra quan điểm khác về hai đội vào chung kết.

"Nhìn cách U17 Việt Nam thể hiện ở vòng bảng có thể tự tin khẳng định họ sẽ tiến vào chung kết và giành chức vô địch. U17 Australia thực sự không quá mạnh để chúng ta không thể vượt qua. Chỉ mong các cầu thủ trẻ tiếp tục duy trì sự tự tin, mạnh mẽ như các trận đấu trước", tài khoản Trọng Hoàng đến từ Việt Nam chốt lại.