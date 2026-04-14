Báo Indonesia, Thái Lan lên tiếng khi U17 Việt Nam thắng đậm Malaysia

U17 Việt Nam thắng đậm U17 Malaysia 4-0

Trong trận mở màn giải U17 Đông Nam Á tại Indonesia vào chiều 13/4, U17 Việt Nam đã thể hiện sức mạnh khi giành chiến thắng với tỷ số 4-0 trước U17 Malaysia. Chiến thắng của đoàn quân HLV Cristiano Roland khiến báo giới Indonesia và Thái Lan nhìn U17 Việt Nam với góc nhìn nể phục.

Báo Indonesia thừa nhận sức mạnh của U17 Việt Nam (Ảnh: FAM).

Tờ Super Ball (Indonesia) bình luận: “U17 Việt Nam đã có trận đấu bùng nổ khi thắng đậm U17 Malaysia với tỷ số 4-0. Đây là trận đấu mà đoàn quân HLV Roland đã thể hiện vượt trội so với U17 Malaysia.

“Bầy hổ” gần như không thể chống đỡ nổi những đợt tấn công liên tiếp của U17 Việt Nam. Những bàn thắng đến với “Những chiến binh sao vàng” một cách khá dễ dàng.

U17 Việt Nam tham dự giải đấu với lực lượng mạnh nhất. Họ coi giải đấu này là màn tập dượt cho giải U17 châu Á vào tháng sau. Chiến thắng trước U17 Malaysia giúp U17 Việt Nam tự tin giành tấm vé đi tiếp”.

Trong khi đó, tờ CNN Indonesia giật tít: “U17 Việt Nam giành chiến thắng đậm trước U17 Malaysia”. Tờ báo này bình luận thêm: “U17 Việt Nam đã thể hiện sự áp đảo khi dẫn trước đối thủ 3 bàn trong hiệp 1. Sang hiệp 2, họ có thêm một bàn thắng do công của Mạnh Cường. Với chiến thắng này, U17 Việt Nam đã thể hiện sức mạnh của ứng cử viên vô địch”.

Tờ CNN dẫn lời phát biểu của HLV Cristiano Roland: “Chúng tôi đã tập luyện 10 ngày ở Hà Nội trước trận đấu này. Tôi biết các cầu thủ cần thời gian để thích nghi với mặt sân mới. Toàn đội đã nỗ lực hết sức. Thời tiết ở đây khá khó chịu nhưng chúng tôi đã thi đấu nỗ lực. Ở trận đấu này, U17 Việt Nam đã có một vài bàn thắng khá dễ dàng và chóng vánh.

U17 Việt Nam thể hiện sức mạnh của ứng cử viên vô địch giải đấu (Ảnh: FAM).

Điều quan trọng với U17 Việt Nam là tập trung vào trận đấu tiếp theo. Mỗi trận đấu đều khó khăn với chúng tôi. Vì vậy, toàn đội cần chuẩn bị tâm lý và nỗ lực trong từng trận đấu”.

Tờ Sport 24 (Thái Lan) bình luận: “U17 Việt Nam cho thấy sức mạnh của ứng cử viên vô địch khi giành chiến thắng dễ dàng trước U17 Malaysia trong trận mở màn giải U17 châu Á. Dù đây là hai đội bóng cạnh tranh tấm vé đi tiếp ở bảng A nhưng U17 Việt Nam đã cho thấy trình độ khá chênh lệch với đối thủ. Với chiến thắng này, U17 Việt Nam cùng với U17 Indonesia song hành với ngôi đầu bảng A”.

Tờ SNE Sport của Malaysia thừa nhận đội nhà đã khởi đầu giải đấu với thảm bại với tỷ số 0-4 trước U17 Việt Nam trong trận mở màn. U17 Malaysia đã nỗ lực ghi bàn nhưng bất lực trong việc chọc thủng lưới đoàn quân HLV Roland.

Ở lượt trận thứ hai bảng A, U17 Việt Nam sẽ đối đầu với U17 Timor Leste vào lúc 15h30 ngày 16/4.