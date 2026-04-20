Báo Đông Nam Á đánh giá cao U17 Việt Nam sau kết quả bất bại ở vòng bảng

U17 Việt Nam hòa 0-0 U17 Indonesia, khiến đội chủ nhà bị loại

Sau lượt trận cuối cùng bảng A, diễn ra tối 19/4, tại Indonesia, đội tuyển U17 Việt Nam chính thức lên ngôi đầu bảng, nhờ trận hòa 0-0 với U17 Indonesia.

U17 Việt Nam (áo trắng) giành quyền vào bán kết (Ảnh: VFF).

Cũng nhờ việc U17 Việt Nam hòa Indonesia mà U17 Malaysia giành được vé vào bán kết với tư cách đội nhì bảng A (đội nhì bảng có thành tích tốt nhất), sau trận thắng U17 Timor Leste 2-0.

Sau các trận đấu cuối cùng bảng A, tờ New Straits Times của Malaysia viết: “Đội tuyển U17 Việt Nam dẫn đầu bảng A với 7 điểm, sau trận hòa không bàn thắng với U17 Indonesia. Đây là kết quả rất quan trọng đối với cục diện và bảng xếp hạng tại bảng A”.

“U17 Malaysia xếp sau U17 Việt Nam, “Những chú hổ trẻ” (biệt danh của các đội trẻ Malaysia) đứng thứ hai trong bảng với 6 điểm sau 3 trận. U17 Malaysia tiến vào bán kết với tư cách là đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Trong khi đó, U17 Indonesia chỉ đứng thứ 3 tại bảng A với 4 điểm, còn Timor Leste rời giải trong cảnh tay trắng, họ không có điểm nào”, tờ New Straits Times viết thêm.

Bảng xếp hạng chung cuộc bảng A (Ảnh: VFF).

Một tờ báo khác của Malaysia là Harian Metro viết như thể reo vui: “Đội tuyển U17 Malaysia đã chính thức giành quyền vào bán kết giải U17 Đông Nam Á 2026, sau trận thắng Timor Leste 2-0 tối 19/4”.

“U17 Malaysia là đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, họ sánh bước các đội U17 Việt Nam, Lào và Australia vào bán kết. U17 Việt Nam, Lào và Australia lần lượt đứng đầu các bảng A, B và C”, vẫn là những dòng được viết trên tờ báo của Malaysia.

Còn về phía trang ASEAN Football chuyên viết bóng đá Đông Nam Á , trang này chia sẻ: “U17 Việt Nam kết thúc hành trình vòng bảng của họ bằng ngôi đầu. Đội bóng này giữ chắc chỗ đứng ở bán kết”.

“U17 Malaysia cũng giành quyền vào bán kết bằng vị trí thứ hai ở bảng A. Ngược lại, đội chủ nhà U17 Indonesia đã chính thức bị loại khỏi giải đấu năm nay”, ASEAN Football cho biết thêm.

Vòng bán kết của giải U17 Đông Nam Á 2026 sẽ diễn ra vào ngày 22/4 tới đây, U22 Việt Nam gặp U17 Australia, còn U17 Lào chạm trán với U17 Malaysia. Trong đó, cặp đấu giữa U17 Việt Nam và Australia được đánh giá là rất quyết liệt, có thể trở thành trận chung kết sớm của giải.

Lịch thi đấu bán kết (Ảnh: VFF).