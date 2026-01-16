Báo Indonesia dự đoán kết quả trận U23 Việt Nam gặp U23 UAE

Sau khi giành chiến thắng trong cả ba trận đấu ở vòng bảng giải U23 châu Á trước U23 Jordan, U23 Kyrgyzstan và U23 Saudi Arabia, U23 Việt Nam tràn đầy tự tin bước vào trận đấu với U23 UAE ở vòng tứ kết giải U23 châu Á vào tối nay.

U23 Việt Nam được dự đoán sẽ đánh bại U23 UAE (Ảnh: AFC).

Báo giới Indonesia cũng đánh giá rất cao khả năng giành chiến thắng của thầy trò HLV Kim Sang Sik. Tờ Tribunnews bình luận: “U23 Việt Nam bước vào vòng tứ kết với tư cách là đội nhất bảng A sau khi giành trọn 3 chiến thắng ở vòng bảng, trong đó có chiến thắng đầy bất ngờ trước đội chủ nhà U23 Saudi Arabia.

Trong khi đó, U23 UAE giành vé đi tiếp với vị trí nhì bảng B, xếp trên U23 Syria nhờ hiệu số bàn thắng tốt hơn.

HLV Kim Sang Sik khẳng định đội bóng vẫn giữ sự tập trung và sẵn sàng tạo nên lịch sử. Ông thầy người Hàn Quốc cũng nhấn mạnh quyết tâm mạnh mẽ trong việc thể hiện màn trình diễn tốt nhất và tiến sâu hơn tại giải đấu.

HLV Marcelo Broli dành lời khen cho phong độ của U23 Việt Nam nhưng tuyên bố U23 UAE đã sẵn sàng chiến đấu quyết liệt để giành vé vào bán kết. Về mặt lịch sử, UAE có thành tích đối đầu tốt hơn so với Việt Nam ở cấp độ U23 nhưng phong độ ấn tượng của U23 Việt Nam trong năm nay đang thu hút sự chú ý của nhiều người”.

U23 UAE sở hữu nhiều cầu thủ nhập tịch (Ảnh: AFC).

Tờ Tribunnews dự đoán về cục diện trận đấu: “U23 Việt Nam được đánh giá cao hơn dựa trên phong độ tại vòng bảng. Người hâm mộ và siêu máy tính đều dự đoán khả năng chiến thắng của “Những chiến binh sao vàng”.

U23 UAE nhiều khả năng sẽ gặp trở ngại lớn trước hàng phòng ngự chắc chắn của U23 Việt Nam. Trận đấu được dự đoán sẽ kết thúc với một chiến thắng sát nút dành cho U23 Việt Nam, mở ra cơ hội lớn để đội bóng giành quyền vào bán kết”.

Tờ Tribunnews dự đoán U23 Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước U23 UAE.

Một tờ báo khác của Indonesia là Pikiran-rakyat cũng đánh giá cao U23 Việt Nam. Tờ báo này nhấn mạnh: “Đoàn quân của HLV Kim Sang Sik thi đấu rất hay và tràn đầy tự tin sau khi toàn thắng ba trận đấu ở vòng bảng.

U23 UAE có khả năng sẽ lựa chọn lối chơi tấn công phủ đầu để khiến U23 Việt Nam gặp khó. Yếu tố then chốt ở trận đấu này là ai sẽ ghi bàn trước. Nếu U23 Việt Nam dẫn trước, rất khó để U23 UAE gỡ hòa. Tuy nhiên, “Rồng vàng” cũng có thể gặp rắc rối nếu để đối thủ dẫn trước”.

Tờ Pikiran-rakyat dự đoán U23 Việt Nam hòa 1-1 trước U23 UAE. Sau đó, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ giành chiến thắng ở loạt sút luân lưu.

Đội hình dự kiến U23 Việt Nam vs U23 UAE

U23 Việt Nam: Trung Kiên – Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh – Phi Hoàng, Xuân Bắc, Thái Sơn, Minh Phúc – Văn Khang, Đình Bắc, Lê Phát.

U23 UAE: Tawhid, Zamah, Amesimeku, Al Marzouqi, Akonnor, Hazim Mohammad, Sosu, Abdulaziz, Al Memari, Ndiaye, Al Menhali.