Báo Hàn Quốc tuyên bố bất ngờ khi U23 Việt Nam tránh đội nhà và Nhật Bản

“Những tính toán điên rồ của HLV Kim Sang Sik sẽ mở đường giúp U23 Việt Nam vào chung kết”, đó là dòng tít xuất hiện trên tờ FN News vào chiều 15/1. Theo tác giả, việc tránh được U23 Hàn Quốc và U23 Nhật Bản có thể sẽ giúp U23 Việt Nam giành chức vô địch giải U23 châu Á.

Báo Hàn Quốc tin rằng U23 Việt Nam có thể giành chức vô địch giải U23 châu Á khi tránh đội nhà và U23 Nhật Bản (Ảnh: AFC).

Tờ FN News bình luận: “U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang Sik đã tạo nên bất ngờ lớn ở châu Á khi đánh bại U23 Saudi Arabia và toàn thắng cả ba trận đấu ở bảng đấu vốn được xem là tử thần.

Tuy nhiên, lý do khiến người hâm mộ Việt Nam phấn khích không chỉ nằm ở thành tích vòng bảng. Chiến thắng trước U23 Saudi Arabia đã giúp U23 Việt Nam rơi vào nhánh đấu được xem là “con đường trải đầy hoa” vô cùng thuận lợi, đến mức họ có thể nghĩ về mục tiêu vô địch.

Nếu đứng thứ hai bảng A, U23 Việt Nam sẽ phải chạm trán U23 Nhật Bản (đội nhất bảng B và là đương kim vô địch giải đấu) ngay ở tứ kết. Đây là thử thách chông gai. HLV Kim Sang Sik hiểu rõ điều này.

Dù chỉ cần hòa trước U23 Saudi Arabia là có thể vào tứ kết nhưng ông và các học trò vẫn quyết tâm giành chiến thắng trước đội bóng Tây Á, bởi đó là chìa khóa để tránh U23 Nhật Bản. Nhờ vậy, U23 Việt Nam sẽ gặp đội nhì bảng C là U23 UAE ở vòng tứ kết.

U23 UAE không phải đối thủ dễ chơi, nhưng vẫn được đánh giá “dễ thở” hơn rất nhiều so với U23 Nhật Bản hay U23 Hàn Quốc ở nhánh đấu còn lại.

Nếu Việt Nam vượt qua U23 UAE, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa U23 Uzbekistan và U23 Trung Quốc. So với nhánh đấu bên kia, nơi quy tụ hàng loạt “ông lớn” châu Á như U23 Hàn Quốc, U23 Nhật Bản, U23 Australia và U23 Jordan, con đường của U23 Việt Nam thực sự là một điều may mắn.

U23 Hàn Quốc thi đấu không thực sự thành công ở vòng bảng (Ảnh: AFC).

Với phong độ và khí thế đang lên cao, nhiều chuyên gia tin rằng U23 Việt Nam hoàn toàn có cơ hội trước cả U23 Uzbekistan lẫn U23 Trung Quốc. Nói cách khác, “Những chiến binh sao vàng” đã tránh được hai “ngọn núi lớn” là U23 Hàn Quốc và U23 Nhật Bản cho đến tận trận chung kết. Điều này mở ra một hy vọng thực tế rằng bóng đá Việt Nam có thể nghĩ đến giấc mơ vô địch U23 châu Á lần đầu tiên trong lịch sử”.

Tờ báo của Hàn Quốc đặc biệt khen ngợi HLV Kim Sang Sik: “Triển vọng tươi sáng đó (U23 Việt Nam vô địch giải châu Á) không phải chỉ là sự lạc quan mơ hồ mà dựa trên sự chứng minh của HLV Kim Sang Sik.

Kể từ khi nhậm chức ở Việt Nam, ông đã biến đội bóng trở thành một “cỗ máy chiến thắng” thực sự. HLV Kim đã giúp đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2024. Sau đó, vị HLV người Hàn Quốc đã giúp U23 Việt Nam vô địch giải U23 Đông Nam Á. Vào tháng trước, U22 Việt Nam vừa giành Huy chương vàng SEA Games 33.

Việc giúp bóng đá Việt Nam giành 3 danh hiệu ở Đông Nam Á là kỷ lục của HLV Kim Sang Sik, ngay cả HLV Park Hang Seo, người hùng của bóng đá Việt Nam, cũng chưa từng đạt được.

Ở giải U23 châu Á, HLV Kim Sang Sik cũng nhanh chóng dập tắt những lo ngại ban đầu về hàng phòng ngự của U23 Việt Nam bằng lối chơi chắc chắn, chỉ thủng lưới một bàn sau ba trận, đồng thời cho thấy sự tinh tế trong điều chỉnh chiến thuật”.

Trận tứ kết giữa U23 Việt Nam và U23 UAE diễn ra vào lúc 22h30 ngày 16/1 trên sân Prince Abdullah Al-Faisal Sports City.