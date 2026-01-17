Báo Indonesia dự đoán kết quả trận U23 Trung Quốc gặp U23 Uzbekistan

U23 Việt Nam đã giành quyền lọt vào vòng bán kết giải U23 châu Á sau chiến thắng 3-2 trước U23 UAE vào tối 16/1. Đối thủ của thầy trò HLV Kim Sang Sik trong trận đấu sắp tới là đội thắng ở cặp đấu giữa U23 Trung Quốc và U23 Uzbekistan diễn ra vào tối nay. Chính vì vậy, cuộc đọ sức này đang thu hút được sự chú ý đặc biệt từ cổ động viên (CĐV).

U23 Trung Quốc lần đầu vượt qua vòng bảng giải U23 châu Á trong lịch sử (Ảnh: AFC).

Trước thềm trận đấu này, báo giới Indonesia tin rằng U23 Uzbekistan nhỉnh hơn so với U23 Trung Quốc ở thời điểm này, bất chấp việc đội bóng ở đất nước tỷ dân chưa thủng lưới bàn nào ở vòng bảng.

Tờ Jawapos bình luận: “U23 Uzbekistan bước vào trận đấu này với sự tự tin cao sau chuỗi phong độ ấn tượng. Đội bóng của HLV Ravshan Khaydarov thể hiện khả năng phòng ngự kỷ luật và hiệu quả tấn công rất cao.

“Bầy sói trắng” luôn nằm trong nhóm mạnh nhất ở châu Á. Trong 5 trận gần nhất, họ giành 3 chiến thắng và hòa 2 trận. Chiến thắng thuyết phục 2-0 trước U23 Hàn Quốc ở trận gần nhất càng củng cố vị thế của U23 Uzbekistan như một ứng viên nặng ký cho chức vô địch.

Sự hiệu quả của hàng công chính là điểm mạnh lớn nhất của U23 Uzbekistan, với hiệu số ghi bàn ổn định ở hầu hết các trận vòng bảng.

Ở phía đối diện, U23 Trung Quốc thể hiện phong độ tương đối ổn định, với lối chơi thiên về phòng ngự. Trong 5 trận gần nhất, “Những chú Rồng” (biệt danh của bóng đá Trung Quốc) có 2 chiến thắng và 3 trận hòa, giữ sạch lưới trong cả ba trận ở vòng bảng giải U23 châu Á.

U23 Uzbekistan là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch giải U23 châu Á (Ảnh: AFC).

Chiến thắng tối thiểu 1-0 trước U23 Australia cho thấy sự thực dụng của U23 Trung Quốc, trong bối cảnh hàng công của đội bóng chưa thực sự sắc bén. Đội bóng của HLV Antonio Puche thường tập trung vào phòng ngự chặt và phản công nhanh.

U23 Trung Quốc là đối thủ nguy hiểm, đặc biệt khi họ duy trì được sự kỷ luật ở tuyến sau. Trận đấu này hứa hẹn là một trong những cuộc đối đầu đáng chú ý nhất.

U23 Uzbekistan nổi tiếng với lối chơi tấn công mạnh mẽ và dứt điểm hiệu quả, trong khi U23 Trung Quốc được biết đến với hàng phòng ngự chắc chắn và thi đấu rất kỷ luật”.

Nhận định về trận đấu, tờ báo của Indonesia viết: “U23 Uzbekistan nhiều khả năng sẽ kiểm soát thế trận với phong cách pressing (gây áp lực) tầm cao và nhịp độ nhanh. Trong khi đó, U23 Trung Quốc có thể chọn cách tiếp cận thực dụng hơn, tập trung quân số ở tuyến giữa và chờ cơ hội phản công.

Trận đấu được dự đoán sẽ căng thẳng, đặc biệt trong hiệp 1. Tuy nhiên, chất lượng cá nhân và sự kết dính trong lối chơi của U23 Uzbekistan có thể tạo ra khác biệt ở hiệp 2”.

Tờ Jawapos dự đoán U23 Trung Quốc thất bại 1-2 trước U23 Uzbekistan.

Trong khi đó, tờ Pikiran-Rakyat đánh giá cao sức mạnh tấn công của U23 Uzbekistan. Tuy nhiên, họ cũng cho rằng U23 Trung Quốc không phải là đối thủ dễ chịu nhờ khả năng phòng ngự. Vấn đề ở chỗ, điểm yếu hàng công có thể cản trở U23 Trung Quốc tạo nên bất ngờ.

Tờ Pikiran-Rakyat dự đoán U23 Trung Quốc chịu thất bại 0-2 trước U23 Uzbekistan.