Bị U23 Iran cầm hòa, U23 Uzbekistan mất ngôi đầu bảng về tay Hàn Quốc

U23 Iran cố gắng chơi tấn công ngay từ đầu. Đội bóng Tây Á là đội lên tiếng trước. Bóng lăn chưa lâu, Mohammad Hosseinnezhad của U23 Iran tung cú sút phạt khá căng, nhưng đường bóng không thắng được thủ môn Samandar Muratbaev của U23 Uzbekistan.

U23 Iran (áo trắng) chia điểm với U23 Uzbekistan (Ảnh: AFC).

Sau đó không lâu, U23 Uzbekistan có câu trả lời. Nurlan Ibraimov sút bóng đầy uy lực, nhưng thủ môn Mohammad Khalifeh cản phá thành công.

Sang hiệp hai, U23 Uzbekistan cố gắng tìm kiếm bàn thắng. Phút 52, Ravshan Khayrullaev tung cú vô lê đẹp mắt, nhưng tiếc rằng bóng đi chệch xà ngang trong gang tấc.

Hai đội đều còn cơ hội vào tứ kết (Ảnh: AFC).

Sở dĩ U23 Uzbekistan muốn chiến thắng, bởi vì họ không muốn để cho U23 Hàn Quốc qua mặt. Đội bóng đến từ khu vực Trung Á thực hiện nhiều sự thay đổi trong những phút cuối trận, nhưng những sự thay đổi này không mang lại hiệu quả.

Trận đấu kết thúc với kết quả hòa 0-0. Với kết quả này, U23 Uzbekistan rơi xuống vị trí thứ hai tại bảng C. Họ có cùng 4 điểm với U23 Hàn Quốc, nhưng kém chỉ số phụ. U23 Uzbekistan sẽ có trận tranh ngôi đầu bảng với U23 Hàn Quốc vào ngày 13/1 tới đây.

Còn với U23 Iran, đội bóng Tây Á có hai điểm, tạm xếp thứ 3 tại bảng C. U23 Iran vẫn còn cơ hội vào tứ kết, nếu họ thắng U23 Lebanon vào ngày 13/1 tới, đồng thời trận đấu giữa U23 Hàn Quốc và U23 Uzbekistan có đội thắng và đội thua.