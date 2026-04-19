Báo Indonesia: “Đội chủ nhà thắng tối thiểu U17 Việt Nam là vào bán kết”

U17 Indonesia sẽ gặp U17 Việt Nam vào lúc 19h30 tối nay (19/4), tại Indonesia. Trước giờ bóng lăn, U17 Indonesia có 3 điểm, tạm xếp thứ 3 tại bảng A, dưới các đội U17 Việt Nam (6 điểm) và U17 Malaysia.

U17 Indonesia vẫn còn cơ hội vào bán kết (Ảnh: FAM).

Về lý thuyết, tình thế của đội bóng trẻ xứ sở vạn đảo khá ngặt nghèo. Dù vậy, trên thực tế, truyền thông Indonesia cho rằng cơ hội vẫn rộng mở với đội nhà. Tờ Bola Sport của Indonesia viết: “Đội tuyển U17 Indonesia chỉ cần chiến thắng trước U17 Việt Nam là đủ để giành vé vào bán kết”.

“Theo điều lệ của giải, chỉ có đội nhất bảng và một đội nhì bảng có thành tích tốt nhất là giành được vé vào bán kết. U17 Indonesia có cùng 3 điểm với U17 Malaysia, nhưng Indonesia tạm xếp dưới vì kém đối thủ kết quả đối đầu trực tiếp.

U17 Indonesia vẫn còn cơ hội để giành quyền đi tiếp, với tư cách đội nhất bảng hoặc nhì bảng A (đội nhì bảng có thành tích tốt nhất). Một chiến thắng trước U17 Việt Nam là đủ để đội bóng trẻ xứ sở vạn đảo vào bán kết, ít nhất với tư cách đội nhì bảng có thành tích tốt nhất”, tờ Bola Sport viết thêm.

Ở bảng A, có khả năng 3 đội U17 Việt Nam, Indonesia và Malaysia có cùng 6 điểm sau lượt trận tối nay. Nếu U17 Indonesia thắng U17 Việt Nam, còn Malaysia thắng Timor Leste trong trận đấu diễn ra cùng thời điểm, khả năng này sẽ xảy ra.

U17 Indonesia (áo trắng) đối diện với nguy cơ bị loại (Ảnh: Antara).

Khi đó, U17 Malaysia mới là đội chịu thiệt thòi nhất, họ sẽ rớt xuống vị trí thứ 3 trong bảng A, Indonesia sẽ lên nhì bảng, vì U17 Malaysia từng thua đậm U17 Việt Nam đến 0-4 trong ngày ra quân.

Trường hợp khác, nếu U17 Indonesia thắng U17 Việt Nam, còn Malaysia không thể thắng Timor Leste, đội bóng trẻ xứ sở vạn đảo sẽ vọt thẳng lên vị trí đầu bảng, nhờ hơn Việt Nam kết quả đối đầu (lúc này, bảng A sẽ có 2 đội có 6 điểm là U17 Việt Nam và U17 Indonesia).

Chính vì thế, nhận định của tờ Bola Sport rằng U17 Indonesia chỉ cần thắng tối thiểu U17 Việt Nam là giành quyền vào bán kết, là có cơ sở.

Tờ báo này phân tích tiếp: “Vé vào bán kết của bảng A giờ chỉ còn là chuyện của 3 đội U17 Việt Nam, Malaysia và U17 Indonesia. Timor Leste đã bị loại, hiệu số bàn thắng bại của ba đội kể trên trong các trận đấu với Timor Leste sẽ không được tính đến, trong trường hợp 3 đội U17 Việt Nam, Indonesia và Malaysia bằng điểm với nhau”.

Cũng tính đến hiện tại, các bảng B và C của giải đấu năm nay đã kết thúc. Đội nhì bảng B là Myanmar có 4 điểm, đội nhì bảng C là Singapore có 4 điểm. Thế nên, đội nhì bảng A nếu có 6 điểm, sẽ là đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Đấy chính là lý do mà truyền thông Indonesia khuyên đội bóng của HLV Kurniawan Dwi Yulianto cần bình tĩnh, vì họ chỉ cần thắng tối thiểu U17 Việt Nam là đủ.