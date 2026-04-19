Báo Thái Lan bình luận khi đội nhà thất bại trước U17 Lào

Trái với kỳ vọng, U17 Thái Lan đã hứng chịu thất bại với tỷ số 2-3 trước U17 Lào trong trận đấu cuối cùng ở bảng B giải U17 Đông Nam Á. Thất bại này khiến cho “Voi chiến” bị loại ngay từ vòng bảng và chứng kiến U17 Lào giành vé vào bán kết.

Thất bại trước U17 Lào khiến cho làng bóng đá Thái Lan rung chuyển. Nhiều tờ báo ở đất nước đã thực sự bị sốc sau trận thua khó tin của đội nhà. Tờ Khaosod giật tít: “U17 Thái Lan thua ngược trước U17 Lào. Kết quả này khiến “Voi chiến” bị loại ngay từ vòng bảng”.

Trong bài viết, tờ Khaosod thừa nhận “sốc nặng” khi U17 Thái Lan thất bại trước đối thủ bị đánh giá yếu nhất bảng. Thậm chí, U17 Thái Lan còn hai lần vượt lên dẫn trước nhưng đều bị gỡ hòa và thua ngược trước U17 Lào.

Tờ báo này thừa nhận giải U17 Đông Nam Á chứng kiến thất bại toàn diện của U17 Thái Lan. Trước trận thua U17 Lào, đội bóng của HLV Sirisak Yodyardthai còn chịu thất bại trước U17 Myanmar.

Tờ Matichon cũng thừa nhận thất bại của U17 Thái Lan trước U17 Lào là “cú sốc lớn nhất giải đấu”. Đó là thất bại mà ít người có thể ngờ tới trước trận đấu. Thậm chí, nhiều người hâm mộ Thái Lan vẫn tự tin vào khả năng đi tiếp của đội nhà ngay cả khi thất bại trước U17 Myanmar ở vòng đấu trước. Trận thua khó tin trước U17 Lào khiến HLV Sirisak Yodyardthai phải từ chức ngay sau trận đấu.

Trong khi đó, tờ Daily News tỏ ra bi quan sau khi U17 Thái Lan bị loại ngay từ vòng bảng. Tờ báo này có bài viết: “Điều gì xảy ra tiếp theo với U17 Thái Lan. Đội bóng trẻ ở xứ chùa vàng chịu thất bại trước U17 Myanmar và U17 Lào. Liệu chúng ta có nên lo lắng?”.

Tờ báo của Thái Lan nêu quan điểm: “U17 Thái Lan đã bị loại khỏi giải U17 Đông Nam Á theo cách không thể tin nổi. Dù Thái Lan chỉ cử đội U16 tham dự giải đấu nhưng việc thất bại trước U17 Myanmar và U17 Lào được xem là bước thụt lùi. Nó được coi là thất bại toàn diện”.

Tờ báo này khẳng định: “Dù ở cấp độ trẻ, yếu tố biến động luôn tồn tại và những cú sốc hoàn toàn có thể xảy ra. Ở trận mở màn, U17 Thái Lan đã giành chiến thắng 5-1 trước U17 Philippines nhưng sau đó, đội bóng này lại chịu thất bại liên tiếp trước U17 Myanmar và U17 Lào. Ở lứa tuổi này, khoảng cách về trình độ kỹ thuật giữa các đội tuyển không quá lớn nhưng đó là không phải là lời bào chữa cho màn trình diễn thất vọng của U17 Thái Lan.

Ở thời điểm bóng đá học đường bùng nổ, điều cốt lõi phải biết tận dụng làn sóng này để xây dựng đội ngũ kế cận vững mạnh. Nếu hệ thống đào tạo trẻ phát triển tốt, việc thi đấu chênh lệch một tuổi so với các đối thủ không phải là điều quá quan trọng. Rõ ràng, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) cần phải xem xét kỹ lưỡng sau thất bại của đội nhà và xây dựng hệ thống thực sự tốt trong tương lai”.

“Thất bại của U17 Thái Lan ở giải U17 Đông Nam Á không nên chỉ đổ lỗi lên đầu huấn luyện viên hay các cầu thủ, mà là trách nhiệm của toàn bộ cấu trúc bóng đá, từ Liên đoàn, Tổng cục Thể thao đến các trường học và học viện. Có lẽ, tất cả cần phải thay đổi và cải thiện, thay vì sợ hãi trước sức ép của dư luận”, vẫn là bình luận trên tờ Daily News.