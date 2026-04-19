HLV Indonesia mong người hâm mộ cầu nguyện cho đội nhà thắng U17 Việt Nam

"Tôi hy vọng kế hoạch của chúng tôi sẽ diễn ra suôn sẻ. Nhưng điều quan trọng nhất, tôi mong tất cả người dân Indonesia cầu nguyện cho chúng tôi sẽ trải qua một trận đấu dễ dàng, thuận lợi và chiến thắng", HLV Kurniawan Dwi Yulianto chia sẻ sau buổi tập của U17 Indonesia vào hôm qua (18/4) để chuẩn bị cho trận gặp U17 Việt Nam ở giải U17 Đông Nam Á 2026 diễn ra vào lúc 19h30 hôm nay (19/4, giờ Việt Nam).

Ông Kurniawan cho biết, sau thất bại 0-1 trước U17 Malaysia, tinh thần của các cầu thủ U17 Indonesia đã đi xuống rõ rệt khi đội bóng xứ vạn đảo đứng trước nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng nếu không giành được chiến thắng trước U17 Việt Nam.

"Trong hai ngày qua, đội ngũ huấn luyện của chúng tôi đã làm việc rất chăm chỉ, đặc biệt là các em nhỏ vẫn còn dưới 17 tuổi. Vì vậy, về mặt tinh thần, khi thua Malaysia, các em đã cảm thấy rất chán nản trong đêm sau trận đấu.

Ban huấn luyện đã cố gắng khơi dậy lại tinh thần thi đấu của các cầu thủ. Không chỉ ban huấn luyện mà cả các nhà tâm lý học và đội ngũ y tế cũng liên tục tương tác với các cầu thủ. Kết quả đánh giá trước buổi tập khá tích cực. Các cầu thủ nói rằng họ rất sẵn sàng cho trận đấu hôm nay", HLV Kurniawan cho biết.

Tuy nhiên việc đối đầu với U17 Việt Nam - đội bóng đã giành hai chiến thắng, ghi 14 bàn, không để thủng lưới bàn nào - ông Kurniawan nhấn mạnh rằng bản lĩnh tinh thần sẽ là chìa khóa để mở ra chiến thắng. Ông cũng nhấn mạnh rằng các cầu thủ của mình không được phép cảm thấy tự ti.

"Chúng tôi biết U17 Việt Nam đã chơi khá tốt trong hai trận đấu đầu tiên. Nhưng một lần nữa, không có gì là không thể trong bóng đá. Vì vậy, chúng tôi đang tập trung cải thiện tâm lý của các cầu thủ. Làm thế nào để họ tránh cảm giác thua cuộc trước trận đấu là điều rất quan trọng.

Chúng tôi tiếp tục nhấn mạnh với các cầu thủ rằng họ phải duy trì sự tự tin thể hiện điểm mạnh của đội mà không được quá tự mãn. Ngoài ra các cầu thủ không được mắc dù chỉ là những lỗi cơ bản nhất, đặc biệt là trong phòng ngự khu vực. Vì vậy, chúng tôi hy vọng họ sẽ tập trung hơn trong suốt 90 phút", chiến lược gia người Indonesia chốt lại.

Hiện tại, U17 Việt Nam có 6 điểm sau 2 trận toàn thắng, hiệu số bàn thắng bại +14. Trong khi đó, U17 Indonesia có cùng 3 điểm với U17 Malaysia, nhưng U17 Indonesia xếp thứ 3 tại bảng A, do kém U17 Malaysia kết quả đối đầu.