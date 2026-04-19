CĐV Indonesia tuyên bố chỉ có phép màu mới giúp đội nhà thắng U17 Việt Nam

"Chiến thắng 1-0 của đội tuyển U17 Indonesia trước U17 Việt Nam trong trận đấu cuối cùng đủ để đưa đội bóng của chúng ta vào bán kết. Thậm chí nếu U17 Malaysia thua U17 Timor Leste ở lượt đấu cuối, U17 Indonesia sẽ giành vị trí nhất bảng dù cùng có 6 điểm như U17 Việt Nam.

Chúng ta vẫn lạc quan khả năng đội tuyển U17 Indonesia giành chiến thắng trước Việt Nam trong trận cuối cùng", trang Garuda Sebelas bình luận trước lượt đấu cuối giữa U17 Indonesia và U17 Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 19h30 tối nay (ngày 19/4, giờ Việt Nam).

HLV Kurniwan đưa ra các chỉ dẫn trong buổi tập của đội tuyển U17 Indonesia (Ảnh: Bola).

Tuy nhiên rất nhiều CĐV Indonesia đã phản bác quan điểm của trang Garuda Sebelas khi cho rằng khả năng để đoàn quân của HLV Kurniawan có thể giành chiến thắng trước U17 Việt Nam là rất khó.

"Đúng là quản trị viên của trang này có trí tưởng tượng rất phong phú khi nghĩ Timor Leste sẽ thua Malaysia. U17 Việt Nam thắng Malaysia 4-0, thậm chí tỷ số còn có thể đậm hơn, trong khi Indonesia còn thua cả Malaysia. Đá bóng không chỉ bằng mồm được, khả năng Indonesia thắng được U17 Việt Nam khó như lên trời", tài khoản Chand Peterson của Indonesia bày tỏ.

"Chỉ có phép màu và may mắn mới đánh bại được U17 Việt Nam", tài khoản Wartono Murtijo nhận định.

"Đá Malaysia còn thua huống chi là gặp Việt Nam. Lứa U17 Việt Nam này rất mạnh. Xin lỗi tôi không muốn coi thường Indonesia, nhưng U17 Việt Nam vượt trội hơn chúng ta rất nhiều", tài khoản Syaein Syaein tuyên bố.

"Đúng là đang nằm mơ. Ngày đầu gặp đội bóng yếu Timor Leste cứ tưởng chúng ta mạnh. Đến khi gặp các đội mạnh thật sự mới thấy chúng ta yếu như thế nào. Tối nay không thua trước Việt Nam đã là thành công rồi", tài khoản Puguh Tawar cho biết.

"Tôi mạnh dạn dự đoán Indonesia cán đích ở vị trí thứ 3 và sẽ thua U17 Việt Nam ít nhất 3 bàn", tài khoản Ifal Pamanah chua chát dự đoán.

"Nằm mơ mà thôi. U17 Việt Nam đá quá hay, không thể nào U17 Indonesia đánh bại được", tài khoản Laode Yuzril cũng nhận định.

Đáng chú ý, tờ Bola của Indonesia cũng thừa nhận cơ hội để U17 nước này giành chiến thắng trước U17 Việt Nam là rất mong manh.

"Nếu hỏi về cơ hội, thì nó rất mong manh, nhưng trong bóng đá, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Tôi không muốn thất bại này làm giảm tinh thần của các cầu thủ", tờ Bola dẫn lời HLV Kurniawan sau trận thua U17 Malaysia.