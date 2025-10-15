Cầu thủ Việt Nam lọt top 60 tài năng trẻ hay nhất, báo Indonesia lên tiếng

Mới đây, tờ báo uy tín của Anh là Guardian đã công bố danh sách 60 tài năng trẻ hay nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Trong đó, bóng đá Việt Nam có một cầu thủ được vinh danh là tiền đạo Trần Gia Bảo của CLB Hoàng Anh Gia Lai.

Trần Gia Bảo lọt vào top 60 cầu thủ trẻ hay nhất thế giới (Ảnh: VFF).

Tờ Guardian khen ngợi tài năng của Gia Bảo: “Tiền đạo đa năng gây ấn tượng mạnh mẽ và chinh phục người hâm mộ bằng vẻ điển trai. Gia Bảo được người hâm mộ V-League so sánh với Lamine Yamal. Anh đang thi đấu ở V-League và trở thành tâm điểm chú ý vào tháng 9 và được cựu tiền đạo Quang Hải mô tả là ở đẳng cấp châu Âu”.

Gia Bảo trở thành cầu thủ trẻ nhất từng ra sân và ghi bàn tại V-League 1 (mùa giải 2024/25) khi mới 16 tuổi, một cột mốc mang tính lịch sử của bóng đá Việt Nam.

Trước đó, cầu thủ tấn công đa năng này sớm gây chú ý nhờ lối chơi kỹ thuật, khả năng di chuyển linh hoạt cùng phong thái tự tin trên sân cỏ. Không chỉ nổi bật ở lứa tuổi thiếu niên, Gia Bảo tiếp tục khẳng định bản thân qua các giải đấu trong nước với những pha xử lý táo bạo và bàn thắng đẹp mắt.

Gần đây nhất, Gia Bảo cũng là thành viên đội tuyển U17 Việt Nam tham dự giải U17 châu Á 2025 và ghi dấu ấn với bàn thắng trong trận hòa đối thủ mạnh U17 Nhật Bản với tỷ số 1-1. Trước đó, Gia Bảo cũng gây ấn tượng trong màu áo U16 Việt Nam khi cùng đội thắng 3-0 U16 Uzbekistan và thắng 1-0 U17 Nhật Bản tại Giải U16 CFA Team China 2024 diễn ra tại Trung Quốc.

Gia Bảo gây ấn tượng ở cấp độ trẻ Việt Nam (Ảnh: VFF).

Trước Gia Bảo, hai cầu thủ của Việt Nam là Phan Thanh Hậu và Lê Đình Long Vũ từng lọt vào top 60 danh sách tài năng trẻ hay nhất thế giới của tờ Guardian. Thế nhưng, cả hai cầu thủ này đều không thể phát triển sự nghiệp như ý.

Tờ Viva của Indonesia lên tiếng cảnh báo: “Việc được Guardian đưa vào danh sách 60 tài năng trẻ triển vọng nhất thế giới 2025 chắc chắn là một vinh dự lớn đối với Gia Bảo. Tuy nhiên, điều này có thể mang tới áp lực cho cầu thủ trẻ sinh năm 2008, khi anh được chú ý nhiều hơn trong tương lai.

Trước đó, hai tài năng trẻ khác của Việt Nam là Phan Thanh Hậu và Lê Đình Long Vũ cũng đã nhận được những vinh dự tương tự. Trong khi Phan Thanh Hậu không phát triển như kỳ vọng thì Long Vũ cũng chững lại trong màu áo Sông Lam Nghệ An. Chính vì vậy, lời khen của tờ Guardian thực sự là con dao hai lưỡi với Gia Bảo”.