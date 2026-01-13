Báo Đông Nam Á dự đoán U23 Việt Nam sẽ tiến vào bán kết

U23 Việt Nam xuất sắc thắng U23 Saudi Arabia 1-0

Trang ASEAN Football chuyên viết về bóng đá Đông Nam Á, ngay sau trận U23 Việt Nam thắng U23 Saudi Arabia 1-0 đêm 12/1 thốt lên: “U23 Việt Nam kết thúc hành trình của họ tại vòng bảng với thành tích hoàn hảo. Họ bảo toàn thành tích toàn thắng sau cả 3 trận đấu”.

“Màn trình diễn của U23 Việt Nam tại vòng đấu bảng giải U23 châu Á năm nay thể hiện sự kiên định, kỷ luật và sự tự tin hướng đến chiến thắng của cầu thủ U23 Việt Nam, trên sân khấu châu lục”, ASEAN Footbal viết thêm.

U23 Việt Nam thi đấu đầy kỷ luật trước U23 Saudi Arabia (Ảnh: AFC).

Điều quan trọng hơn nữa, với vị trí đầu bảng A, U23 Việt Nam sẽ tránh được ứng cử viên số một cho ngôi vô địch U23 Nhật Bản (nhất bảng B) ở tứ kết. Điều này giúp cho cơ hội đi tiếp của đội bóng trong tay HLV Kim Sang Sik rất lớn.

Chính trang ASEAN Football cũng phân tích đầy kỳ vọng: “Mọi người cùng chờ xem U23 Việt Nam sẽ tiến xa đến đâu tại giải năm nay. Trước tiên, họ đã chính thức đặt chỗ của mình tại vòng đấu trực tiếp”.

Trong khi đó, tờ Siam Sport của Thái Lan bày tỏ: “Người Việt Nam tự hào về đội bóng của mình. Đội bóng này có thể đủ mạnh để giành quyền lọt vào trận chung kết giải U23 châu Á một lần nữa (sau lần đầu năm 2018)”.

“Sự kỳ vọng dành cho đội tuyển U23 Việt Nam tăng lên, sau khi đội bóng của HLV Kim Sang Sik đánh bại đội chủ nhà U23 Saudi Arabia. Dưới sự dẫn dắt của vị HLV người Hàn Quốc, U23 Việt Nam đang có sự tự tin rất lớn.

Người Việt Nam cho rằng chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Saudi Arabia không phải đến từ may mắn. Chiến thắng này là sự khẳng định của tính kỷ luật và bản lĩnh vượt trội mà U23 Việt Nam đang sở hữu”, Siam Sport bình luận thêm.

U23 Việt Nam hiên ngang dẫn đầu bảng A (Ảnh: AFC).

Điều đáng chú ý, đối thủ của U23 Việt Nam ở tứ kết sẽ là một trong hai đội U23 UAE hoặc U23 Syria. Tờ nhật báo thể thao hàng đầu Thái Lan phân tích đầy bất ngờ: “Cả U23 UAE và U23 Syria đều không quá mạnh. Nếu U23 Việt Nam vượt qua được tứ kết, hành trình trở lại với trận chung kết giải U23 châu Á của họ sẽ rộng mở”.

“U23 Việt Nam có những cá nhân xuất sắc như thủ môn Trần Trung Kiên và tiền đạo Nguyễn Đình Bắc. Tinh thần chiến đấu của “Những chiến binh sao vàng” (cách truyền thông quốc tế thường gọi các đội tuyển Việt Nam) rất cao.

Những yếu tố này, cộng với sự dẫn dắt của HLV Kim Sang Sik có thể đưa U23 Việt Nam vào chung kết”, vẫn là những dòng được viết trên tờ Siam Sport của Thái Lan.

Còn trang CNN Indonesia không ngần ngại tuyên bố: “Đội tuyển U23 Việt Nam là ứng cử viên nặng ký cho chiếc vé vào bán kết giải U23 châu Á. Màn trình diễn ấn tượng của họ tại vòng bảng củng cố thêm cho lập luận này”.

“Ngoài ra, đối thủ của U23 Việt Nam ở tứ kết gồm U23 UAE hoặc U23 Syria chỉ là những đội bóng tầm trung. Một khi đội bóng của HLV Kim Sang Sik đã đánh bại chủ nhà U23 Saudi Arabia, sức hút của U23 Việt Nam càng lớn, vị thế của họ càng tăng cao.

U23 Saudi Arabia chưa bao giờ là đội bóng tầm thường, nhưng U23 Việt Nam vẫn thắng được đội này, điều đó thể hiện đẳng cấp của đội trưởng Khuất Văn Khang và các đồng đội”, CNN Indonesia khẳng định chắc nịch.