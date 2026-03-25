Báo Đông Nam Á bình luận về tham vọng dự World Cup của Malaysia

Trang CNN Indonesia lên tiếng: “Không được tham dự VCK Asian Cup 2027, HLV của đội tuyển Malaysia đặt mục tiêu giành vé dự World Cup”.

“HLV Peter Cklamovski (người Australia) hy vọng những lệnh trừng phạt mới đây của FIFA và AFC sẽ không làm gián đoạn kế hoạch dài hạn của đội tuyển Malaysia. Vị HLV người Australia nhấn mạnh rằng giấc mơ dẫn dắt Malaysia đến World Cup vẫn luôn cháy bỏng trong ông, bất chấp những khó khăn đang đến với đội bóng có biệt danh Harimau Malaya.

HLV Peter Cklamovski muốn cùng đội tuyển Malaysia dự World Cup 2030 (Ảnh: NST).

Ông Peter Cklamovski hy vọng rằng những mục tiêu dài hạn của bóng đá Malaysia không bị ảnh hưởng”, CNN Indonesia thông tin thêm.

Trang báo của xứ sở vạn đảo không quên dẫn lời vị HLV người Australia đang dẫn dắt đội tuyển Malaysia: “Chúng tôi từng có kế hoạch ngắn hạn là giành vé tham dự Asian Cup 2027. Sau đó là kế hoạch dài hạn, đưa đội tuyển Malaysia thi đấu tại World Cup”.

“Kể từ khi đến Malaysia, tôi đã yêu đất nước này. Tôi được làm việc với các cầu thủ và ban huấn luyện của đội tuyển Malaysia. Từ đó, họ đã cho tôi những trải nghiệm tốt”, ông Peter Cklamovski nói thêm và được CNN Indonesia dẫn lại.

Trong khi đó, tờ New Straits Times của Malaysia nghi ngờ về tính hiệu quả về mục tiêu dài hạn của đội bóng có biệt danh Harimau Malaya, dưới thời HLV Peter Cklamovski: “Truyền thông trong nước đặt câu hỏi về tương lai của đội tuyển Malaysia và HLV trưởng của đội tuyển Peter Cklamovski?”.

Đội tuyển Malaysia đang đối diện với nhiều sóng gió (Ảnh: NST).

“Người hâm mộ bóng đá Malaysia đang tự hỏi rằng, liệu trận đấu vòng loại Asian Cup của Malaysia gặp Việt Nam tại sân Thiên Trường (Ninh Bình) vào ngày 31/3, có phải là trận đấu cuối cùng của HLV Peter Cklamovski hay không?”, New Straits Times viết thêm.

Cũng theo tờ báo tiếng Anh hàng đầu Malaysia, sức ép dành cho vị HLV người Australia hiện đang dẫn dắt đội tuyển Malaysia là rất lớn.

New Straits Times chia sẻ: “Ông Peter Cklamovski đã phải đối mặt với những câu hỏi khó từ giới truyền thông Malaysia. Vị HLV người Australia thừa nhận rằng việc AFC tước bỏ chiến thắng của Malaysia trước đội tuyển Việt Nam và Nepal năm ngoái, vì sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện, là một bước thụt lùi đau đớn đối với Harimau Malaya".

“Quyết định của AFC chính thức chấm dứt chiến dịch Asian Cup 2027 của đội tuyển Malaysia. Khi được hỏi về tương lai của mình với đội tuyển Malaysia, HLV Cklamovski cho biết việc người hâm mộ đồn đoán về tương lai của một HLV là điều bình thường.

Ông chỉ ra những tiến bộ mà đội tuyển Malaysia đạt được trong năm qua, đó là bằng chứng cho thấy các dự án của đội tuyển quốc gia nên được tiếp tục”, vẫn là những dòng được viết trên tờ New Straits Times.