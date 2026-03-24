Malaysia triệu tập chân sút từng gieo sầu cho đội tuyển Việt Nam

Theo đó, hậu vệ đang khoác áo CLB Johor Darul Ta'zim (JDT) đã được gọi trở lại đội tuyển Malaysia sau khi hồi phục chấn thương dây chằng chéo trước.

Syahmi Safari từng gieo sầu vào lưới tuyển Việt Nam bằng siêu phẩm sút xa đẹp mắt gỡ hòa 1-1 trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 trên sân Bukit Jalil và sau đó cả hai đội bất phân thắng bại với tỷ số hòa 2-2.

Syahmi Safari được gọi trở lại đội tuyển Malaysia sau 2 năm nghỉ thi đấu vì chấn thương (Ảnh: FBNV).

Tuy nhiên, chân sút sinh năm 1998 sau đó bị treo giò ở lượt về tại Mỹ Đình do nhận thẻ đỏ trong trận bán kết lượt đi. Ở trận lượt về, tiền đạo Anh Đức tỏa sáng với bàn thắng duy nhất giúp tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia để thắng chung cuộc 3-2, giành ngôi vương AFF Cup vào 8 năm trước.

Syahmi đã phải nghỉ thi đấu một thời gian dài sau chấn thương dây chằng chéo trước nghiêm trọng gặp phải trong một trận đấu Super League với Penang vào năm 2024, trước khi trở lại thi đấu vào tháng 11 năm ngoái.

Kể từ khi trở lại với JDT, anh ấy đã thể hiện những màn trình diễn ấn tượng và giúp anh được gọi trở lại đội tuyển Malaysia chuẩn bị cho "trận chiến danh dự" với tuyển Việt Nam sẽ diễn ra trên sân Thiên Trường (Ninh Bình) tới đây.

"Tôi vô cùng biết ơn và cảm thấy may mắn khi được trở lại đội tuyển quốc gia sau hơn hai năm. Đây là thời điểm và cơ hội tốt nhất dành cho tôi", Syahmi Safari chia sẻ với truyền thông tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur (Malaysia) trước khi khởi hành đến Bangkok (Thái Lan) tập huấn cùng các đồng đội.

Đội tuyển Malaysia hiện đã bị loại khỏi vòng loại Asian Cup 2027 sau khi hai chiến thắng trước đó của họ (thắng Nepal 2-0 và Việt Nam 4-0), bị Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) xử thua vì sử dụng cầu thủ nhập tịch không đủ điều kiện.