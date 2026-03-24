Bóng đá Đông Nam Á kỳ vọng thăng hoa trong đợt FIFA Days tháng 3

Lịch thi đấu của các đội Đông Nam Á trong tháng 3 Ngày 26/3 Đội tuyển Việt Nam - Bangladesh (giao hữu) Afghanistan - Myanmar (vòng loại Asian Cup) Ngày 27/3 Indonesia - Saint Kitts & Nevis (giao hữu) Ngày 30/3 Indonesia - Bulgaria hoặc Quần đảo Solomon (giao hữu) Ngày 31/3 Đội tuyển Việt Nam - Malaysia (vòng loại Asian Cup) Singapore - Bangladesh (vòng loại Asian Cup) Thái Lan - Turmenistan (vòng loại Asian Cup) Pakistan - Myanmar (vòng loại Asian Cup) Tajikistan - Philippines (vòng loại Asian Cup)

Trận đấu được quan tâm nhất đối với giới bóng đá trong khu vực trong những ngày tháng 3, đó là cuộc đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia, ở bảng F vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027.

Về mặt chuyên môn, trận đấu này chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục, vì đội tuyển Việt Nam đã chính thức giành vé dự vòng chung kết (VCK) Asian Cup 2027, còn đội tuyển Malaysia đã chính thức bị loại.

Đội tuyển Việt Nam tái ngộ Malaysia ngày 31/3 (Ảnh: VFF).

Tuy nhiên, về mặt tinh thần, người ta chờ xem đội tuyển Malaysia có suy sụp hay không, sau cú sốc bị FIFA và AFC trừng phạt? Ở chiều ngược lại, đội tuyển Việt Nam cũng đầy khát khao đánh bại đội bóng có biệt danh Harimau Malaya, chứng minh rằng trận thua Malaysia ở lượt đi vòng loại Asian Cup hồi năm ngoái chỉ là tai nạn.

Trận đấu lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra vào 19h ngày 31/3, trên sân Thiên Trường (Ninh Bình). Trước khi thi đấu với Malaysia, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Bangladesh vào 19h ngày 26/3, trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội), trong một trận giao hữu.

Cũng trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027, đội tuyển Thái Lan có trận gặp Turkmenistan tại Bangkok (Thái Lan) vào ngày 31/3. Nếu thắng trận này, Thái Lan sẽ vươn lên dẫn đầu bảng D, chính thức giành vé đến với VCK giải vô địch châu Á vào năm sau.

Nếu hòa hoặc thua, đội bóng xứ sở chùa vàng sẽ bị loại. Thái Lan đang dành toàn bộ sự tập trung cho trận đấu này, họ không thi đấu giao hữu trước khi gặp Turkmenistan.

Tương tự như thế là trường hợp của Philippines tại bảng A. Đội bóng Đông Nam Á sẽ có trận tranh vé trực tiếp với Tajikistan. Hiện tại, Philippines có cùng 13 điểm với đội bóng Trung Á, nhưng Philippines kém đối thủ chỉ số phụ, đứng nhì bảng A.

Thái Lan (áo xanh) đang cố gắng tập trung cho trận tranh vé dự VCK Asian Cup, gặp Turkmenistan (Ảnh: ASEAN Football).

Đội bóng Đông Nam Á sẽ giành quyền dự VCK Asian Cup 2027, nếu họ thắng Tajikistan trên sân đối phương vào ngày 31/3 tới. Nếu hòa hoặc thua, đội tuyển Philppines sẽ bị loại.

Ở bảng C, đội tuyển Singapore sẽ có trận đấu với Bangladesh vào ngày 31/3, trên sân vận động quốc gia Singapore. Đội bóng đảo quốc sư tử đã giành được vé dự VCK Asian Cup 2027 trước một vòng đấu nên trận đấu với Bangladesh vào ngày 31/3 tới đây chỉ mang ý nghĩa thủ tục với Singapore.

Với đội tuyển Myanmar, họ có đến 2 trận vòng loại Asian Cup trong tháng 3. Họ sẽ gặp Afghanistan vào ngày 26/3, trên sân Thuwunna ở Yangon (Myanmar) và gặp Pakistan trên sân Jinnah tại Islamabad (Pakistan) vào ngày 31/3. Khác với Singapore, đội tuyển Myanmar đã chắc chắn bị loại.

Một đội bóng khác của Đông Nam Á không tham gia các trận vòng loại Asian Cup, nhưng có đến 2 trận đấu quốc tế trong tháng 3, đó là Indonesia.

Đội bóng xứ sở vạn đảo chạm trán đội tuyển Saint Kitts & Nevis vào ngày 27/3. Sau đó, ngày 30/3, Indonesia gặp Bulgaria hoặc đội tuyển Quần đảo Solomon. Đây đều là các trận giao hữu, được tổ chức tại Indonesia.