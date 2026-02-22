Malaysia tung đòn bất ngờ, bổ sung gấp cầu thủ nhập tịch gặp tuyển Việt Nam

Mặc dù 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia là Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel được FIFA tạm thời gỡ bỏ lệnh cấm cho tới khi Tòa án trọng tài thể thao (CAS) ra phán quyết nhưng cơ hội khoác áo “Bầy hổ” của họ là rất thấp.

Bergson da Silva sắp nhập tịch Malaysia thành công (Ảnh: JDT).

Trong bối cảnh ấy, Malaysia đã tung ra đòn bất ngờ khi bổ sung gấp hai cầu thủ nhập tịch mới toanh là tiền đạo Bergson da Silva và trung vệ Giancarlo Gallifuoco để thi đấu trận gặp tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027 vào ngày 31/3.

HLV trưởng đội tuyển Malaysia, ông Peter Cklamovski, xác nhận với Timesport rằng hồ sơ của cả hai cầu thủ đang được xúc tiến, nhằm kịp thời hạn FIFA Days (tập trung đội tuyển quốc gia theo lịch của FIFA) bắt đầu từ ngày 23/3.

HLV Cklamovski xác nhận: “Cậu ấy là một vũ khí nguy hiểm. Bergson sẽ sẵn sàng trước khi đội tuyển Malaysia tập trung vào tháng 3 tới. Cậu ấy rất khao khát và rất muốn tạo ra sự khác biệt cho đội tuyển quốc gia.

Trong 5 năm qua, Bergson đã chứng minh được đẳng cấp của mình tại khu vực Đông Nam Á. Cậu ấy có thể ghi bàn ở bất cứ nơi đâu thi đấu. Tôi xem cậu ấy như một thứ vũ khí lợi hại mà chúng tôi có thể khai thác theo cách cực kỳ hiệu quả".

Bergson năm nay 35 tuổi. Anh thể hiện phong độ ghi bàn ấn tượng trong màu áo Johor Darul Ta'zim với 176 bàn thắng kể từ năm 2021. Riêng trong năm 2025, chân sút người Brazil ghi 32 bàn và đã có thêm 16 pha lập công ở giai đoạn đầu năm 2026, củng cố vị thế là một trong những tay săn bàn nguy hiểm nhất Đông Nam Á.

Gallifuoco từng khoác áo U23 Australia nhưng giờ sắp khoác áo đội tuyển Malaysia (Ảnh: Getty).

Bên cạnh đó, HLV Cklamovski cũng tiết lộ Malaysia có thể sớm đón thêm các cầu thủ nhập tịch khác. Hậu vệ người Australia Gallifuoco dự kiến sẽ hoàn tất thủ tục trước khi đội hội quân, trong khi Manuel Hidalgo được cho là sẽ nhận đủ giấy tờ vào tháng 4 và không kịp dự trận gặp Việt Nam.

Ngoài ra, tiền vệ Nacho Mendez (Johor Darul Ta'zim) cũng nằm trong diện có thể khoác áo Malaysia trong thời gian tới.

Malaysia sẽ làm khách trước đội tuyển Việt Nam trên sân Thiên Trường (Ninh Bình) trong trận đấu quan trọng thuộc bảng F vào ngày 31/3. Ở trận đấu này, “Những chiến binh sao vàng” cần phải thắng với cách biệt 4 bàn trở lên mới giành vé đi tiếp.

Tuy nhiên, vẫn tồn tại khả năng Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) có thể xử thua 0-3 Malaysia trong hai trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam và Nepal nếu “Bầy hổ” sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện ra sân.