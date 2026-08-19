Báo chí thế giới dự đoán tỷ số trận tuyển Việt Nam đối đầu Malaysia

Đội tuyển Việt Nam đang nắm trong tay lợi thế lớn trước trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 với Malaysia diễn ra trên sân Mỹ Đình vào tối nay (19/8). Ở trận lượt đi tại Kuala Lumpur, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik đã giành chiến thắng 2-0.

Đội tuyển Việt Nam thắng 2-0 trước Malaysia ở bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 (Ảnh: Trần Hưu).

Dù vậy, nhiều tờ báo trên thế giới vẫn đánh giá cao khả năng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam ở trận lượt về. Tờ Sportskeeda (Ấn Độ) bình luận: “Đội tuyển Việt Nam đã khẳng định sức mạnh khi giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trên sân của Malaysia ở trận bán kết lượt đi.

Đoàn quân của HLV Kim Sang Sik chỉ cần không thua Malaysia với cách biệt quá 1 bàn trong trận lượt về trên sân Mỹ Đình là giành vé vào chung kết. Trong khi đó, Malaysia phải thắng cách biệt 3 bàn mới có thể lần đầu tiên lọt vào chung kết giải đấu từ năm 2018.

Đây chắc chắn là nhiệm vụ khó khăn. Ở giải đấu năm nay, Malaysia chỉ có một lần thắng với cách biệt quá 1 bàn, đó là khi họ vượt qua Lào với tỷ số 4-0 ở vòng bảng. Trong quá khứ, Malaysia không biết tới mùi chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam kể từ năm 2014”.

Dự đoán về kết quả trận đấu, tờ Sportskeeda viết: “Đội tuyển Việt Nam gần như chắc suất vào chung kết sau chiến thắng 2-0 trước Malaysia trong trận lượt đi. Nhưng tất nhiên, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik không muốn dừng lại. Họ hoàn toàn đủ sức đánh bại Malaysia thêm một lần nữa”.

Tờ Sportskeeda dự đoán đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước Malaysia.

Đội tuyển Việt Nam vẫn được dự đoán sẽ đánh bại Malaysia ở trận lượt về trên sân Mỹ Đình (Ảnh: Trần Hưu).

Trong khi đó, tờ Tribunnews (Indonesia) bình luận: “Đội tuyển Malaysia hứa hẹn sẽ thi đấu quyết liệt trong tâm thế không còn gì để mất. Điều này có thể tạo ra khoảng trống giúp đội tuyển Việt Nam phản công. Đây là lối chơi sở trường của đoàn quân HLV Kim Sang Sik. Chính vì vậy, không ngạc nhiên nếu Malaysia tiếp tục chịu thất bại trên sân Mỹ Đình”.

Tờ Tribunnews dự đoán đội tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia với tỷ số 2-1.

Một tờ báo khác của Indonesia là Jawa Pos cũng dự đoán đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-1 trước Malaysia trong trận bán kết lượt về.

Siêu máy tính Be Soccer vẫn đánh giá cao cơ hội chiến thắng của thầy trò HLV Kim Sang Sik. Khả năng đội tuyển Việt Nam chiến thắng lên tới 60,2%. Cơ hội thắng của Malaysia là 18,6%. Khả năng trận đấu kết thúc với tỷ số hòa là 21,2%.

Hệ số bàn thắng kỳ vọng (xG) dự kiến của đội tuyển Việt Nam là 2,01, còn của Malaysia là 1,02. Ở trường hợp đội tuyển Việt Nam chiến thắng, tỷ số dễ xuất hiện nhất là 2-1 với 10%. Tiếp theo là các tỷ số 1-0 (9,7%), 2-0 (9,7%) và 3-1 (6,7%). Ở khả năng Malaysia chiến thắng, tỷ số có khả năng xuất hiện nhất là 2-1 với 5,1%. Tỷ số hòa dễ xuất hiện nhất là 1-1 với 9,1%.