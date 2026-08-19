Đội tuyển Việt Nam phá kỷ lục của bóng đá Thái Lan ở Đông Nam Á

Sau chiến thắng trước Malaysia ở bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam đã nối dài chuỗi trận bất bại dưới thời HLV Kim Sang Sik lên con số 23 trận (thắng 20, hòa 3). Đây là kỷ lục của bóng đá Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam bất bại 23 trận liên tiếp dưới thời HLV Kim Sang Sik (Ảnh: Tiến Tuấn).

Trước đó, “Những chiến binh sao vàng” từng xác lập chuỗi 18 trận bất bại liên tiếp dưới thời của 3 HLV Nguyễn Hữu Thắng, Mai Đức Chung và Park Hang Seo từ năm 2016 đến năm 2018.

Theo tờ CNN Indonesia, đội tuyển Việt Nam còn làm được điều ấn tượng hơn thế. Theo đó, đoàn quân HLV Kim Sang Sik còn sở hữu chuỗi trận bất bại dài nhất lịch sử bóng đá Đông Nam Á.

Kỷ lục cũ thuộc về Thái Lan với chuỗi 21 trận bất bại liên tiếp từ tháng 12/1995 đến tháng 9/1996. Trong chuỗi trận này, “Voi chiến” đã giành chiến thắng 16 trận và hòa 5 trận. Đội bóng xứ chùa vàng bắt đầu chuỗi trận bất bại bằng chiến thắng 2-1 trước Indonesia tại SEA Games 1995 và kết thúc là trận thua 0-4 trước Bulgaria trong trận giao hữu.

Chuỗi 23 trận bất bại của đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik.

Đội tuyển Việt Nam còn có cơ hội nối dài chuỗi trận bất bại khi còn tối đa 3 trận đấu ở ASEAN Cup 2026. Trước mắt, đoàn quân HLV Kim Sang Sik sẽ đón tiếp Malaysia trên sân nhà Mỹ Đình ở trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 vào lúc 20h ngày 19/8.

“Những chiến binh sao vàng” nắm trong tay lợi thế lớn lọt vào chung kết sau khi thắng 2-0 trước Malaysia trong trận lượt đi. Nếu vượt qua Malaysia, đội tuyển Việt Nam sẽ trải qua hai lượt trận chung kết với Thái Lan vào ngày 22/8 và 26/8.

HLV Kim Sang Sik đang hướng tới khả năng trở thành chiến lược gia đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam giành hai chức vô địch ASEAN Cup. Trước đó, ông từng giúp đội bóng lên ngôi ở giải đấu năm 2024 khi thắng Thái Lan với tổng tỷ số 5-3 sau hai lượt trận.