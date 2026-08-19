AFC nhận định về trận bán kết lượt về giữa tuyển Việt Nam và Malaysia

Đội tuyển Thái Lan đã trở thành đội bóng đầu tiên lọt vào chung kết ASEAN Cup 2026 sau khi vượt qua Singapore với tổng tỷ số 4-3 sau hai lượt trận. Đội bóng còn lại lọt vào chung kết sẽ được xác định sau trận bán kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia diễn ra vào lúc 20h hôm nay (19/8) trên sân Mỹ Đình.

Đội tuyển Việt Nam cần cẩn trọng trước Malaysia (Ảnh: Trần Hưu).

Trước trận đấu này, đội tuyển Việt Nam đang có lợi thế lớn khi giành chiến thắng 2-0 trong trận lượt đi trên sân của Malaysia. “Những chiến binh sao vàng” chỉ cần không thua với cách biệt quá 1 bàn là lọt vào chung kết.

Bình luận về trận đấu, AFC viết: “HLV Kim Sang Sik thừa nhận đội tuyển Việt Nam thi đấu không tốt trong chiến thắng 2-0 trước Malaysia trong trận bán kết lượt đi trên sân Kuala Lumpur. Đó là trận đấu mà đội tuyển Việt Nam đã chiến thắng nhờ pha bay người đánh đầu của Xuân Son và pha phản lưới nhà của Farish Danish.

HLV người Hàn Quốc cho rằng đội tuyển Việt Nam vẫn còn một vài sai sót về chiến thuật. Vì vậy, “Những chiến binh sao vàng” vẫn cần phải cải thiện trong trận lượt về.

Ở bên kia chiến tuyến, HLV Tan Cheng Hoe tỏ ra lạc quan về cơ hội lội ngược dòng của Malaysia trong trận bán kết lượt về với đội tuyển Việt Nam. Chỉ cần ghi được 1 bàn thắng, “Bầy hổ” hoàn toàn có thể hy vọng tạo nên bất ngờ trước đội chủ nhà”.

Malaysia lạc quan về khả năng tạo ra bất ngờ trước đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Trần Hưu).

Trong khi đó, siêu máy tính Be Soccer vẫn đánh giá cao cơ hội chiến thắng của thầy trò HLV Kim Sang Sik. Khả năng đội tuyển Việt Nam chiến thắng lên tới 60,2%. Cơ hội thắng của Malaysia là 18,6%. Khả năng trận đấu kết thúc với tỷ số hòa là 21,2%.

Hệ số bàn thắng kỳ vọng (xG) dự kiến của đội tuyển Việt Nam là 2,01, còn của Malaysia là 1,02. Ở trường hợp đội tuyển Việt Nam chiến thắng, tỷ số dễ xuất hiện nhất là 2-1 với 10%. Tiếp theo là các tỷ số 1-0 (9,7%), 2-0 (9,7%) và 3-1 (6,7%). Ở khả năng Malaysia chiến thắng, tỷ số có khả năng xuất hiện nhất là 2-1 với 5,1%. Tỷ số hòa dễ xuất hiện nhất là 1-1 với 9,1%.