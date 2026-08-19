CĐV Thái Lan lo ngại đội nhà thất bại nếu gặp tuyển Việt Nam ở chung kết

Đội tuyển Thái Lan lọt vào chung kết ASEAN Cup 2026 sau khi vượt qua Singapore với tổng tỷ số 4-3 sau hai lượt trận bán kết. Ở trận chung kết, “Voi chiến” sẽ đối đầu đội thắng ở cặp đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia.

Đội tuyển Thái Lan vào chung kết sau khi vượt qua Singapore với tổng tỷ số 4-3 sau hai lượt trận (Ảnh: FAT).

Trước trận bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình vào tối nay, đội tuyển Việt Nam đang chiếm lợi thế lớn khi giành chiến thắng với tỷ số 2-0 ở trận lượt đi.

Tuy nhiên, CĐV Thái Lan vẫn hy vọng gặp Malaysia trong trận chung kết. Trang Krian Buriram bình luận: “Nếu gặp Malaysia trong trận chung kết thì Thái Lan có cửa thắng rất cao. Còn nếu chạm trán với đội tuyển Việt Nam, có khả năng “Voi chiến” sẽ tiếp tục thua trong trận chung kết một lần nữa. Vì vậy, người hâm mộ Thái Lan hãy ủng hộ cho Malaysia”.

Ở dưới bài viết, nhiều CĐV Thái Lan và Đông Nam Á đã nêu quan điểm của mình. Tài khoản Robusta BirdyStar bình luận: “Tôi cũng muốn Thái Lan gặp Malaysia nhưng e rằng Malaysia khó thắng đội tuyển Việt Nam”.

Tài khoản Sumrith Musikawe thừa nhận: “Đúng là Thái Lan còn nhiều thiếu sót. Chúng ta hoàn toàn có thể thất bại nếu gặp đội tuyển Việt Nam”.

Một tài khoản khác hưởng ứng: “Tôi dự đoán Malaysia thắng 3-0 hay 4-1 trước đội tuyển Việt Nam”.

Tài khoản Theerayuth La Ongthong viết: “Chúng ta đừng mơ mộng nữa. Malaysia rất khó đánh bại đội tuyển Việt Nam”.

CĐV Thái Lan lo ngại đội nhà gặp đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết ASEAN Cup 2026 (Ảnh: Trần Hưu).

CĐV Hum Svk bình luận: “Tôi chắc chắn đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với Thái Lan trong trận chung kết”.

CĐV khác viết: “Thái Lan chắc chắn không thể đánh bại đội tuyển Việt Nam ở thời điểm này. Không còn nghi ngờ gì nữa”.

Tài khoản Auy Prayoon Intisan nêu quan điểm: “Tôi cho rằng Thái Lan cần phải đối đầu với đội tuyển Việt Nam ở thời điểm này để biết mình đang ở đâu”.

Một người khác khẳng định: “Tôi tin rằng Thái Lan sẽ giành chiến thắng với tỷ số 3-0 trước đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết”.

Đội tuyển Việt Nam chỉ cần không thua với cách biệt quá 1 bàn là giành quyền đi tiếp. Trong trường hợp đoàn quân HLV Kim Sang Sik thua Malaysia với cách biệt 2 bàn, hai đội sẽ bước vào hiệp phụ và có thể là loạt sút luân lưu (ASEAN Cup 2026 không áp dụng luật bàn thắng sân khách). Còn nếu thua Malaysia với cách biệt từ 3 bàn trở lên, “Những chiến binh sao vàng” sẽ bị loại.