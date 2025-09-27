Báo chí thế giới đồng loạt lên tiếng vụ Malaysia dùng cầu thủ trái phép

Hôm qua (26/9), Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã thông báo FAM đã vi phạm trong việc đề nghị cấp phép thi đấu cho 7 cầu thủ nhập tịch, các cầu thủ này đều đã được sử dụng ở trận đấu gặp tuyển Việt Nam vào ngày 10/6. FIFA cũng đã đưa ra án phạt cho FAM và các cầu thủ liên quan. Ngay lập tức, nhiều tờ báo, hãng thông tấn lớn trên thế giới đã đồng loạt thông tin về bê bối của bóng đá Malaysia.

Tờ Marca của Tây Ban Nha đăng tải bài viết với tiêu đề: "Facundo Garces bị FIFA treo giò 12 tháng". Nội dung bài viết cho biết Deportivo Alaves đã bất ngờ gặp tổn thất về lực lượng khi cầu thủ Facundo Garces bị FIFA treo giò 12 tháng do sử dụng giấy tờ giả để thi đấu cho tuyển Malaysia:

"Deportivo Alaves vừa nhận một đòn giáng mạnh khi FIFA tuyên bố cấm thi đấu 12 tháng đối với cầu thủ Facundo Garces. Án phạt được đưa ra vì làm giả giấy tờ nhằm đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển quốc gia Malaysia.

Facundo Garces đứng trước nguy cơ cao không thể thi đấu cho CLB Alaves (Ảnh: Getty).

Cơ quan quản lý bóng đá thế giới cho biết lệnh trừng phạt có hiệu lực ngay lập tức, cấm Garcas tham gia "bất kỳ hoạt động nào liên quan đến bóng đá". Điều này đồng nghĩa với việc anh sẽ không thể ra sân cho cả Malaysia lẫn Alaves. Quyết định này gây ra tổn thất lớn cho Alaves, đặc biệt khi đội bóng đang chuẩn bị cho trận đấu quan trọng sắp tới. Huấn luyện viên Coudet nhiều khả năng sẽ không có sự phục vụ của trụ cột hàng phòng ngự này.

Không chỉ Garces, 6 cầu thủ khác của Malaysia cũng bị phạt trong vụ việc này, bao gồm Jon Irazabal, Hector Hevel, Joao Figueiredo, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca và Gabriel Palmero.

Thông tin này gây bất ngờ lớn cho Alaves, đội đang trên đường đến Mallorca và Garces vẫn nằm trong danh sách đội hình. Tuy nhiên, câu lạc bộ Vitoria-Gasteiz cho biết họ chỉ nắm được tình hình qua các phương tiện truyền thông, do chưa nhận được bất kỳ thông báo chính thức nào từ FIFA.

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) khẳng định các cầu thủ liên quan và bản thân FAM đã hành động "thiện chí và hoàn toàn minh bạch" trong suốt quá trình. FAM nhấn mạnh rằng họ đã tuân thủ đúng các hướng dẫn đã được thiết lập và FIFA trước đó đã xem xét tư cách của những cầu thủ này, chính thức xác nhận họ đủ điều kiện đại diện cho Malaysia.

FIFA bắt đầu điều tra sau khi nhận được khiếu nại vào ngày 10/6, sau trận thắng của Malaysia trước Việt Nam. Cơ quan này đã tiến hành phân tích tính xác thực của tất cả các tài liệu được nộp để Malaysia có thể triệu tập các cầu thủ này. Hôm qua, FIFA đã ra phán quyết rằng một số tài liệu đã bị sửa chữa. Trong trường hợp của Garces, mối liên hệ của anh với Malaysia được cho là bắt nguồn từ nguồn gốc của ông nội anh".

Tờ ESPN phiên bản Argentina đăng tải bài viết: "Vụ bê bối toàn cầu: Ba cầu thủ bóng đá người Argentina bị FIFA đình chỉ thi đấu trong một năm".

Tờ ESPN phiên bản Argentina đăng tải thông tin về scandal của tuyển Malaysia (Ảnh: chụp màn hình).

Nội dung bài viết cho biết: “Ủy ban kỷ luật FIFA đã công bố vào hôm 26/9 lệnh cấm 7 cầu thủ tham gia mọi hoạt động liên quan đến bóng đá trong một năm, bao gồm ba cầu thủ người Argentina: Imanol Machuca, Facundo Garces và Rodrigo Holgado.

Lý do mà cơ quan quản lý bóng đá thế giới đưa ra là các cầu thủ nói trên, cùng với Gabriel Palmero, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel, đã vi phạm Điều 22 của Bộ luật kỷ luật FIFA về hành vi làm giả tài liệu. FAM đã gửi yêu cầu tới FIFA liên quan đến tiêu chí tuyển chọn và trong quá trình đó, đã sử dụng tài liệu bị làm giả để đưa các cầu thủ nói trên vào sân.

Imanol Machuca đang chơi cho Velez sau một thời gian thi đấu ở Fortaleza, Facundo Garces đã rời Colon trong năm nay để chơi cho Alaves. Trong khi đó, Rodrigo Holgado chơi cho America de Cali”.

Jon Irazabal (phải) thi đấu cho Malaysia ở trận gặp tuyển Việt Nam (Ảnh: Getty).

Hãng thông tấn AP đăng tải bài viết: "FIFA trừng phạt Malaysia vì đưa cầu thủ nước ngoài vào sân bằng giấy tờ giả". Nội dung bài viết cho hay: "FIFA vừa ra quyết định phạt nặng FAM 438.000 USD vì hành vi làm giả giấy tờ để nhập tịch cho 7 cầu thủ ngoại quốc, phục vụ cho đội tuyển quốc gia.

Bảy cầu thủ bị phát hiện vi phạm bao gồm Jon Irazabal, Hector Hevel, Joao Figueiredo, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Gabriel Palmero. Tất cả đều sinh ra ở nước ngoài và đã góp mặt trong chiến thắng 4-0 của Malaysia trước tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027 vào tháng 6 vừa qua. Chiến thắng này hiện đang đứng trước nguy cơ bị hủy bỏ.

FIFA tuyên bố vào ngày 26/9 rằng các cầu thủ này đã vi phạm nghiêm trọng các quy định về làm giả và gian lận. Đây là trường hợp đăng ký gian lận mới nhất trong bóng đá quốc tế, thường liên quan đến các cầu thủ gốc Brazil, nhằm mục đích lợi dụng các quy định của FIFA cho phép một số cầu thủ sinh ra ở nước ngoài thay đổi tư cách quốc tịch.

Trước đó, Timor Leste cũng đã bị loại khỏi Asian Cup 2023 vì sử dụng giấy khai sinh giả cho các cầu thủ trong các trận đấu vòng loại World Cup. Tương tự, cả đội tuyển nam và nữ của Guinea Xích Đạo cũng từng bị phát hiện gian lận trong các trận đấu vòng loại của nhiều giải đấu lớn, bao gồm Thế vận hội London 2012 và World Cup 2014".

Hãng thông tấn Reuters của Anh trong bản tin ngắn gọn gửi đến độc giả đã sử dụng tiêu đề: “Cầu thủ Malaysia bị cấm thi đấu vì sử dụng giấy tờ giả để thi đấu vòng loại gặp Việt Nam”. Nội dung bản tin cho biết: “Ủy ban kỷ luật của FIFA cho biết bảy cầu thủ - Garces, Gabriel Arrocha (Unionistas de Salamanca), Rodrigo Holgado (America de Cali), Imanol Machuca (Velez Sarsfield), Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel (Johor Darul Ta'zim) - đã bị đình chỉ 12 tháng khỏi mọi hoạt động liên quan đến bóng đá”.