Báo Indonesia: “HLV Kim Sang Sik có thêm kỷ lục nếu Malaysia bị xử thua”

Trường hợp này đã được tờ Bola Sport của Indonesia nhắc đến. Tờ báo này viết: “HLV của đội tuyển Việt Nam, ông Kim Sang Sik, có thể lập thêm kỷ lục mới với các “chiến binh sao vàng” (cách truyền thông quốc tế gọi đội tuyển Việt Nam)”.

“Kỷ lục này sẽ đến trong trường hợp AFC xử thua đội tuyển Malaysia 0-3, trong trận đấu giữa hai đội Việt Nam và Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 (ngày 10/6/2025)”, tờ Bola Sport viết thêm.

HLV Kim Sang Sik sắp có thêm kỷ lục với bóng đá Việt Nam (Ảnh: Mạnh Quân).

Kỷ lục này sẽ là 13 trận bất bại liên tiếp của HLV Kim Sang Sik với đội tuyển Việt Nam, tính trong khuôn khổ các giải đấu chính thức. Các trận này bao gồm 8 trận tại AFF Cup 2024 và 5 trận vòng loại Asian Cup 2027.

Còn nếu tính luôn hai trận giao hữu gặp Ấn Độ và Campuchia diễn ra xen kẽ với hai giải đấu nói trên, đội tuyển Việt Nam của HLV Kim Sang Sik có 15 trận bất bại liên tiếp.

Tờ Bola Sport phân tích: “Đội tuyển Malaysia gần như sẽ bị xử thua ở các trận đấu gặp Nepal (ngày 25/3/2025) và gặp đội tuyển Việt Nam (ngày 10/6/2025). Mỗi trận họ sẽ bị xử thua 0-3”.

“Nguyên nhân của việc này là vì đội tuyển Malaysia sử dụng các cầu thủ nhập tịch có hồ sơ giả mạo. Thậm chí, trong trường hợp xấu hơn nữa, đội bóng có biệt danh Harimau Malaya có thể bị loại khỏi Asian Cup”, vẫn là những dòng được viết trên tờ báo của Indonesia.

Đội tuyển Malaysia có thể bị xử thua đội tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027 (Ảnh: NST).

Ngày 5/3 (theo giờ Việt Nam), Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) phán quyết Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và nhóm 7 cầu thủ nhập tịch Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel, thua kiện FIFA.

CAS giữ nguyên mức phạt 350.000 CHF (franc Thụy Sĩ, hơn 11,7 tỷ đồng) mà FIFA phạt FAM, giữ nguyên mức phạt 2.000 CHF (khoảng 69 triệu đồng) với từng có cầu thủ có liên quan. CAS giữ nguyên án “treo giò” một năm với từng cầu thủ, chỉ cho phép họ tập luyện với các CLB trong thời gian thụ án treo giò.

Những án kỷ luật của FIFA và AFC, vì thế, đang treo lơ lửng trên đầu bóng đá Malaysia. Tờ Bola Sport của Indonesia hào hứng với việc đội tuyển Malaysia có thể bị xử thua đội tuyển Việt Nam.

Tờ báo này bình luận: “Nếu đội tuyển Malaysia thực sự bị tuyên bố thua cuộc và bị trừ điểm, HLV Kim Sang Sik sẽ tạo nên một kỷ lục khó quên nữa cùng bóng đá Việt Nam. Đây là điều hết sức thú vị”.