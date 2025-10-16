HLV Kluivert kiếm gần 60 tỷ đồng sau 10 tháng dẫn dắt đội tuyển Indonesia

Theo đó, mức lương của HLV Patrick Kluivert tại Indonesia vào khoảng 1,5 tỷ Rupiah (2,3 tỷ đồng)/tháng, hoặc 18 tỷ rupiah (khoảng 28,6 tỷ đồng)/năm. Mức lương này thấp hơn so với mức lương mà HLV Shin Tae Yong (người Hàn Quốc) từng nhận ở vị trí HLV trưởng đội tuyển Indonesia.

HLV Patrick Kluivert nhận số tiền khủng chỉ sau 10 tháng dẫn dắt đội tuyển Indonesia (Ảnh: CNN Indonesia).

Trước đây, ông Shin Tae Yong nhận khoảng 1,5 triệu USD (khoảng 39,5 tỷ đồng)/năm. Tuy nhiên, khi đó HLV Shin Tae Yong phải kiêm nhiệm luôn việc dẫn dắt đội tuyển U23 và U20 của xứ sở vạn đảo.

HLV Patrick Kluivert chỉ dẫn dắt đội tuyển quốc gia Indonesia. Chính vì vậy, mức lương 28,6 tỷ đồng/năm của ông Kluivert vẫn được đánh giá là rất cao, nhất là trong bối cảnh vị HLV người Hà Lan có rất ít kinh nghiệm cầm quân với bóng đá đỉnh cao trước đó.

Ông Patrick Kluivert dẫn dắt đội tuyển Indonesia từ đầu tháng 1, bị sa thải vào hôm nay (16/10). Tổng cộng, vị HLV người Hà Lan có 10 tháng cầm quân. Tuy nhiên, do hợp đồng của HLV Kluivert với Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) có thời hạn 2 năm, nên PSSI vẫn phải trả đủ cho vị HLV người Hà Lan 36 tỷ rupiah (hơn 57,1 tỷ đồng).

HLV Kluivert khá mờ nhạt trong thời gian làm việc tại Indonesia (Ảnh: AFC).

PSSI phải chi cho HLV Kluivert 15 tỷ rupiah (khoảng 23,8 tỷ đồng) tiền lương cho 10 tháng làm việc và 21 tỷ rupiah (hơn 33,3 tỷ đồng) tiền bồi thường cho 14 tháng còn lại trong hợp đồng với HLV Patrick Kluivert

Cũng theo truyền thông Indonesia, trong thời gian ngồi ở vị trí HLV trưởng đội tuyển Indonesia, HLV Kluivert nhận thêm 2,3 tỷ rupiah (hơn 3,65 tỷ đồng), từ một khoản bồi thường khác. Dù vậy, khoản bồi thường này không phải do PSSI chi trả, mà đến từ một CLB của Thổ Nhĩ Kỳ.

Đội bóng của Thổ Nhĩ Kỳ này thua kiện và bị FIFA tuyên phạt số tiền nói trên, buộc phải chuyển vào tài khoản của HLV Kluivert.

Về phía PSSI, hồi tháng 1 năm nay, tờ Jawapos của xứ sở vạn đảo cho biết PSSI phải bồi thường số tiền hơn 110 tỷ đồng cho HLV Shin Tae Yong, sau khi đuổi vị HLV người Hàn Quốc.

Điều đó có nghĩa là chỉ trong vòng 10 tháng, từ tháng 1 đến tháng 10 năm nay, Liên đoàn Bóng đá Indonesia phải chi hơn 143,3 tỷ đồng tiền bồi thường hợp đồng cho các HLV của họ (hơn 110 tỷ đồng bồi thường cho HLV Shin Tae Yong, hơn 33,3 tỷ đồng bồi thường cho vị HLV người Hà Lan).