AFC nhận định về vòng bán kết đặc biệt ở giải U23 châu Á 2026

Lịch thi đấu giải U23 châu Á 2026 Vòng bán kết 18h30 ngày 20/1: U23 Nhật Bản - U23 Hàn Quốc 22h30 ngày 20/1: U23 Việt Nam - U23 Trung Quốc Tranh hạng ba (22h ngày 23/1): Hai đội thua ở bán kết Chung kết: (22h ngày 24/1): Hai đội thắng ở bán kết

Chiến thắng của U23 Trung Quốc trước U23 Uzbekistan và U23 Hàn Quốc trước U23 Australia đã giúp xác định các cặp đấu bán kết giải U23 châu Á 2026.

Theo đó, U23 Nhật Bản sẽ quyết đấu với U23 Hàn Quốc và trận bán kết còn lại sẽ là cuộc so tài giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc.

U23 Việt Nam là một trong 4 anh hào có mặt ở bán kết giải U23 châu Á 2026 (Ảnh: AFC).

"Vòng bán kết hứa hẹn sẽ hấp dẫn không kém, với sự góp mặt của hai cựu vô địch và hai đội bóng đang hướng đến mục tiêu lần đầu tiên nâng cao chiếc cúp vô địch.

Đội tuyển Hàn Quốc sẽ đối đầu với Nhật Bản trong một trận đấu hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn khi cả hai đội đều từng vô địch giải đấu này. Hàn Quốc đã giành vé vào vòng chung kết với chiến thắng khó khăn 2-1 trước Australia hôm 17/1 và sẽ tìm cách bổ sung thêm danh hiệu đã giành được năm 2020.

Tuy nhiên, họ phải đối mặt với thử thách khó khăn nhất, bởi Nhật Bản không chỉ là đương kim vô địch mà còn đang hướng tới mục tiêu trở thành đội bóng đầu tiên nâng cao chiếc cúp ba lần.

Nhật Bản đã cần đến loạt đá luân lưu để vượt qua Jordan ở vòng tứ kết hôm 16/1, nhưng được kỳ vọng sẽ thi đấu với phong độ tốt nhất trong cuộc đối đầu với đối thủ đến từ Đông Á này", trang chủ AFC bình luận về cặp đấu giữa Nhật Bản và Hàn Quốc.

Trong khi đó, nói về trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc, AFC cũng nhấn mạnh: "Đội tuyển Trung Quốc đã tạo nên lịch sử khi tiến vào bán kết hôm 17/1, sau khi chưa từng vượt qua vòng bảng trong 5 lần tham dự trước đó.

Đội bóng của HLV Antonio Puche đã thể hiện sự kiên cường đáng kinh ngạc trong phòng ngự khi cầm hòa Uzbekistan với tỷ số 0-0 ở trận tứ kết và đạt phong độ cao nhất trong loạt sút luân lưu, giành chiến thắng 4-2.

U23 Nhật Bản được đánh giá cao ở vòng bán kết (Ảnh: AFC).

Tuy nhiên, U23 Việt Nam sẽ là một thử thách lớn khác đối với đội bóng Đông Á, bởi các cầu thủ của HLV Kim Sang-sik cũng đang hướng đến việc tạo nên lịch sử.

Chiến thắng 3-2 trước UAE ở tứ kết hôm 16/1 đã giúp Việt Nam lần thứ hai lọt vào bán kết và họ đang hướng đến việc vượt qua thành tích á quân của đội tuyển năm 2018".

Theo lịch thi đấu, U23 Nhật Bản sẽ gặp U23 Hàn Quốc lúc 18h30 ngày 20/1, trong khi U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Trung Quốc lúc 22h30 cùng ngày (giờ Việt Nam).