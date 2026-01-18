U23 Trung Quốc vào bán kết với thông số khó tin trong lịch sử giải châu Á

U23 Trung Quốc đánh bại U23 Uzbekistan sau loạt luân lưu

Cụ thể, U23 Trung Quốc đã thi đấu 4 trận tại giải U23 châu Á năm nay, họ bất bại cả 4 trận, nhưng chỉ thắng một trận trong số này (chỉ tính các chiến thắng trong giờ bóng lăn, gồm 120 phút của hai hiệp chính và hai hiệp phụ). Bại tướng duy nhất của U23 Trung Quốc kể từ đầu giải là U23 Australia.

Đội bóng trẻ đến từ quốc gia tỷ dân cũng chỉ ghi được đúng một bàn thắng trước vòng bán kết. Người ghi bàn duy nhất cho U23 Trung Quốc cho đến thời điểm này là trung vệ Peng Xiao, ghi vào lưới U23 Australia (thắng 1-0).

U23 Trung Quốc chỉ thắng một trận, ghi được một bàn thắng tính đến trước vòng bán kết (Ảnh: AFC).

Trong lịch sử các vòng chung kết (VCK) U23 châu Á, chưa có đội nào vào đến bán kết mà lại ghi bàn và giành chiến thắng ít như đội tuyển U23 Trung Quốc của năm 2026.

Năm 2018, đội tuyển U23 Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo cũng chỉ thắng một trận (đánh bại U23 Australia 1-0), tính trong giờ bóng lăn, trước khi vào bán kết gặp U23 Qatar.

Tuy nhiên, trước khi đi đến bán kết, U23 Việt Nam năm đó ghi được đến 5 bàn thắng (thua Hàn Quốc 1-2, thắng Australia 1-0, hòa Syria 0-0 ở vòng bảng, hòa Iraq 3-3 sau đó thắng trong loạt sút luân lưu ở tứ kết), chứ không phải chỉ ghi một bàn thắng như đội tuyển U23 Trung Quốc ở năm nay.

Đặc biệt, chưa có tiền đạo nào của U23 Trung Quốc ghi bàn tại giải năm 2026. Riêng trong trận tứ kết giữa U23 Trung Quốc và U23 Uzbekistan tối 17/1, theo thống kê, U23 Trung Quốc chỉ khống chế bóng 29%, so với 71% của đối thủ.

Đội bóng đến từ quốc gia tỷ dân chỉ dứt điểm 6 lần trong trận đấu nói trên, so với 28 lần dứt điểm của U23 Uzbekistan. U23 Trung Quốc không sút trúng mục tiêu lần nào, so với 8 lần sút trúng mục tiêu của Uzbekistan.

U23 Trung Quốc có hàng thủ rất mạnh, thủ môn Li Hao rất hay (Ảnh: Sohu).

Những thông số tiếp tục phản ánh khả năng tấn công không tốt của U23 Trung Quốc. Nhưng ngược lại, khả năng phòng ngự của đội này lại tốt đến mức đáng kinh ngạc.

Trong lịch sử các kỳ giải U23 châu Á, chỉ có hai đội vào bán kết mà chưa để thủng lưới giống U23 Trung Quốc hiện nay, đó là U23 Saudi Arabia ở kỳ giải năm 2022 và U23 Uzbekistan ở kỳ giải năm 2024.

Năm 2022 là kỳ giải mà đội bóng xứ sở Ả rập lên ngôi vô địch, với thành tích không để thủng lưới bàn nào: Thắng Tajikistan 5-0, hòa Nhật Bản 0-0, thắng UAE 2-0 ở vòng bảng, thắng U23 Việt Nam 2-0 ở tứ kết, thắng Australia 2-0 ở bán kết và thắng Uzbekistan 2-0 ở chung kết.

Còn năm 2024 là kỳ giải mà U23 Uzbekistan vào chung kết. Họ giữ sạch lưới đến tận trận cuối cùng, chỉ thua đúng một bàn trong suốt giải trước U23 Nhật Bản, nhưng đấy lại là bàn thua trong trận chung kết và đội bóng Trung Á buộc phải về nhì.

Việc U23 Trung Quốc không để thủng lưới trước vòng bán kết, phản ánh họ có hàng thủ rất mạnh. Đặc biệt, thủ môn Li Hao của U23 Trung Quốc rất hay. Anh cản phá đến 8 pha dứt điểm của cầu thủ U23 Uzbekistan trong trận tứ kết vừa rồi, cản phá luôn một cú sút luân lưu của cầu thủ U23 Uzbekistan.