AFC kiểm tra doping Thái Sơn, Lê Viktor sau trận thắng U23 UAE

U23 Việt Nam thắng nghẹt thở trước U23 UAE, tiến vào bán kết U23 châu Á

Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên tại trận tứ kết, AFC đã tiến hành lựa chọn ngẫu nhiên hai cầu thủ của mỗi đội để thực hiện thủ tục kiểm tra doping. Bên phía U23 Việt Nam, tiền vệ Thái Sơn và cầu thủ Việt kiều, Lê Viktor là những người được chỉ định thực hiện quy trình y tế bắt buộc này.

Thái Sơn cùng Lê Viktor được AFC lựa chọn để kiểm tra doping (Ảnh: AFC).

Thực tế, đây là hoạt động thường xuyên của AFC tại các giải đấu lớn nhằm đảm bảo tính công bằng. Trước đó, bộ đôi Nguyễn Xuân Bắc và Nguyễn Đình Bắc (sau trận gặp Kyrgyzstan) và Nguyễn Phi Hoàng (sau trận thắng Saudi Arabia) cũng đã thực hiện nghĩa vụ tương tự.

Việc các cầu thủ Việt Nam liên tục duy trì nền tảng thể lực sung mãn đến "đáng ngờ" trước các đối thủ to cao dường như khiến giới chức y tế của giải đấu dành sự quan tâm đặc biệt.

Lê Viktor đã có màn trình diễn xuất sắc trước khi anh bị thay ra sân ở phút 34 vì chấn thương. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, cầu thủ Việt kiều đã chứng minh vì sao anh trở thành quân bài quan trọng trong sơ đồ của HLV Kim Sang Sik.

Khả năng càn lướt và những đường chuyền sắc sảo của tiền vệ này đã giúp tuyến giữa U23 Việt Nam hoàn toàn làm chủ thế trận trước các cầu thủ giàu kỹ thuật của U23 UAE.

Trong khi đó, tiền vệ Thái Sơn đã có trọn vẹn 120 phút rực sáng trên sân Al Faisal, khẳng định vai trò điều tiết lối chơi không thể thay thế trong đội hình của U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam xuất sắc giành vé vào vòng bán kết U23 châu Á 2026 (Ảnh: AFC).

Màn trình diễn của Thái Sơn được giới chuyên môn đánh giá là mắt xích quan trọng nhất nơi tuyến giữa. Cầu thủ thuộc CLB Đông Á Thanh Hóa gây kinh ngạc với khả năng di chuyển bao sân không biết mệt mỏi.

Thái Sơn không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đánh chặn, thu hồi bóng mà còn là trạm trung chuyển huyết mạch, giúp U23 Việt Nam duy trì sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự suốt hai hiệp phụ căng thẳng.

U23 Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử với một diện mạo lỳ lợm về bản lĩnh và vượt trội về thể chất. Dưới bàn tay nhào nặn của HLV Kim Sang Sik, giấc mơ vàng châu lục đang dần hiện hữu qua từng bước chạy không mệt mỏi của các chiến binh áo đỏ.