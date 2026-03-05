AFC khẳng định sớm ra án phạt với tuyển Malaysia sau phán quyết của CAS

Ngày 5/3, Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) bác đơn kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), vụ FAM sử dụng hồ sơ giả để nhập tịch cho 7 cầu thủ gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel.

TTK AFC Seri Windsor Paul John hé lộ sẽ sớm xử lý bóng đá Malaysia (Ảnh: Bernama).

Tối cùng ngày, TTK Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) Seri Windsor Paul phát biểu trên truyền thông Malaysia: “Giờ đây, vụ việc đã có quyết định chính thức, chúng tôi chấp nhận kết luận của CAS. Chúng tôi sẽ trình bày phán quyết của CAS với Ủy ban Kỷ luật AFC ngay lập tức”.

“Ưu tiên của AFC vào lúc này là giải quyết vấn đề của bóng đá Malaysia nhanh chóng và hiệu quả nhất có thể. Chúng tôi phải đảm bảo rằng các mốc thời gian đã được thiết lập phải được tuân thủ nghiêm ngặt”, TTK AFC Seri Windsor Paul nói thêm.

Mốc thời gian mà vị TTK đề cập đó là án kỷ luật của AFC với đội tuyển Malaysia, với bóng đá Malaysia phải có trước ngày 31/3, ngày kết thúc vòng loại Asian Cup 2027. Ủy ban Kỷ luật AFC sẽ là nơi đưa ra các án phạt có liên quan.

Ngày đội tuyển Malaysia bị xử thua đội tuyển Việt Nam không còn xa (Ảnh: T.H).

Cũng theo TTK AFC Seri Windsor Paul, Liên đoàn Bóng đá châu Á sẽ tuân thủ các thủ tục pháp lý, khi xử lý vụ việc. Ông Seri Windsor Paul chia sẻ: “Sau khi Ủy ban Kỷ luật AFC ra quyết định, FAM có quyền kháng cáo”.

“Chúng tôi cũng dự báo đến khả năng họ không chấp nhận án kỷ luật của chúng tôi. Họ có quyền khiếu nại lên cấp cao hơn về các quyết định kỷ luật này, bao gồm cả việc họ có thể quay lại CAS, nếu họ thấy điều đó là cần thiết”, vẫn là lời của người đang nắm vai trò điều hành Liên đoàn Bóng đá châu Á.

Với phán quyết của CAS ngày 5/3, kết luận 7 cầu thủ nhập tịch có liên quan của Malaysia sử dụng hồ sơ giả mạo, đội tuyển Malaysia có thể bị xử thua ở các trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam ngày 10/6/2025 và gặp Nepal ngày 25/3/2025.

Đây là những trận đấu trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027, đội tuyển Malaysia có dùng những cầu thủ trong nhóm 7 người có liên quan.

Ngoài việc bị xử thua trong các trận đấu nói trên (mỗi trận có thể bị xử thua 0-3), đội tuyển Malaysia còn có thể bị loại khỏi Asian Cup có thời hạn.