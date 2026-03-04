AFC thể hiện quan điểm khi CAS chậm đưa ra phán quyết với tuyển Malaysia

Trận đấu sẽ diễn ra ngày 31/3, trên sân nhà của đội tuyển Việt Nam. Đây là trận đấu cuối cùng thuộc vòng loại Asian Cup 2027. Về phía VFF, chúng ta đã công bố bóng sẽ lăn ở sân Thiên Trường (Ninh Bình).

TTK AFC Seri Windsor Paul JohnJohn (Ảnh: Bernama).

TTK AFC Datuk Seri Windsor Paul John hé lộ với truyền thông Malaysia, cho dù Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) có bất kỳ phán quyết nào liên quan đến vụ 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia bị nghi sử dụng hồ sơ giả, AFC cũng sẽ không thay đổi lịch thi đấu của trận đấu này.

Ông Seri Windsor Paul John nói: “Chúng tôi vẫn còn thời gian, nên hiện tại chúng tôi không gặp vấn đề gì khi CAS chậm đưa ra phán quyết cuối cùng. AFC vẫn đang chờ đợi phán quyết của CAS”.

“AFC tôn trọng mọi thủ tục đang được tiến hành. Sở dĩ CAS chậm đưa ra phán quyết vì việc ra quyết định của CAS đòi hỏi sự xem xét kỹ lưỡng các yếu tố có liên quan”, TTK AFC Seri Windsor Paul John nói thêm.

Trận đấu lượt về vòng loại Asian Cup 2027 giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia vẫn được giữ nguyên theo lịch cũ (Ảnh: AFP).

Trước đó, vào ngày 26/2, CAS đã có phiên điều trần với nhóm 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel.

Dù vậy, sau phiên điều trần, CAS hoãn ra phán quyết cuối cùng. Cán bộ truyền thông của CAS Vanessa Tracey nói: "Sau phiên điều trần ngày 26/2 (theo giờ địa phương, rạng sáng ngày 27/2 theo giờ Việt Nam), hội đồng trọng tài cần thời gian để thảo luận”.

Cũng theo cán bộ truyền thông CAS Vanessa Tracey, dự kiến trong tuần này CAS sẽ có phán quyết về bóng đá Malaysia và 7 cầu thủ nhập tịch có liên quan.

Không chỉ bóng đá Malaysia bị ảnh hưởng, mà Asian Cup 2027 cũng có thể bị ảnh hưởng bởi phán quyết của CAS, vì phán quyết này có khả năng thay đổi thành phần tham dự Asian Cup vào đầu năm sau. Nếu Malaysia bị xử thua tuyển Việt Nam và Nepal 0-3, thầy trò HLV Kim Sang Sik cầm chắc tấm vé đến Saudi Arabia.