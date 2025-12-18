Nhật ký SEA Games 33 ngày 18/12: Bóng đá, cầu mây tỏa sáng

Trong ngày thi đấu 18/12, thể thao Việt Nam đặt mục tiêu cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng huy chương. Ngay buổi sáng, các VĐV Nguyễn Lê Hoàng Vũ, Nguyễn Anh Trí, Phạm Tiến Sản đã sớm giành HCV môn Triathlon nội dung Duathlon tiếp sức đồng đội nam, giải tỏa áp lực cho đoàn Việt Nam .

Ngay sau đó, đội tuyển đua thuyền rồng giành HCV nội dung 10 nữ cự ly 20m. Đội tuyển vật để lại dấu ấn lớn vào buổi chiều khi giành đến 4 HCV nội dung vật tự do của Đỗ Ngọc Linh (50kg nữ) cùng ba chị em ruột Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (62kg nữ), Nguyễn Thị Mỹ Linh (53kg nữ) và Nguyễn Thị Mỹ Trang (57kg nữ).

Đội tuyển futsal nữ Thái Lan giành tấm HCV SEA Games 33 lịch sử (Ảnh: VFF).

Điểm nhấn của thể thao Việt Nam đến vào buổi tối, khi đội tuyển cầu mây nam 4 người thắng Myanmar 2-1 ở trận chung kết và giành HCV sau 22 năm chờ đợi. Đội tuyển cầu mây nữ 4 người được kỳ vọng cao nhưng thua Thái Lan ở chung kết và chỉ giành HCB.

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam cũng làm nên lịch sử, khi thắng Indonesia 5-0 ở chung kết và lần đầu tiên giành HCV SEA Games. Cuối cùng, U22 Việt Nam rực sáng với chiến thắng 3-2 trước U22 Thái Lan trên sân Rajamangala, mang về tấm HCV SEA Games 33 đầy quý giá.

Kết thúc ngày 18/12 của SEA Games 33, thể thao Việt Nam sở hữu 73 HCV và tiếp tục bám đuổi Indonesia ở vị trí thứ hai. Đoàn thể thao Thái Lan gần như cầm chắc vị trí dẫn đầu SEA Games 33.

Thành tích của đoàn thể thao Việt Nam ngày 18/12 Huy chương vàng (9): Nguyễn Lê Hoàng Vũ, Nguyễn Anh Trí, Phạm Tiến Sản (Triathlon - Duathlon tiếp sức đồng đội nam), Đồng đội nữ (Đua thuyền rồng - thuyền 10 nữ cự ly 200m), Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (Vật - 62kg nữ), Đỗ Ngọc Linh (Vật - 50kg nữ), Nguyễn Thị Mỹ Linh (Vật - 53kg nữ), Nguyễn Thị Mỹ Trang (Vật - 57kg nữ), cầu mây (nam 4 người), đội tuyển cầu mây nam 4 người, đội tuyển futsal nữ, đội tuyển U22 quốc gia. Huy chương bạc (3): Mai Trần Tuấn Anh (bơi ngoài trời - 10km nam), Đặng Công Đức, Lê Phạm Vân Anh (Bắn cung - Cung 3 dây hỗn hợp), đội tuyển cầu mây nữ (4 người). Huy chương đồng (2): Nguyễn Ngọc Dũng, Nguyễn Trọng Hải, Đặng Công Đức (Bắn cung - Cung 3 dây đồng đội nam).

Kết thúc ngày thi đấu 17/12, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được tổng cộng 64 huy chương vàng (HCV), 69 huy chương bạc (HCB) và 94 huy chương đồng (HCĐ), xây chắc vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp huy chương.

Hiện tại, đoàn thể thao Việt Nam chỉ còn kém vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương của đoàn thể thao Indonesia đúng 8 HCV (Indonesia sở hữu 72 HCV, 85 HCB và 94 HCĐ). Ở vị trí dẫn đầu bảng tổng sắp, đoàn thể thao Thái Lan hiện đã có 185 HCV, 120 HCB và 79 HCĐ.

U22 Việt Nam được kỳ vọng đánh bại Thái Lan ở chung kết môn bóng đá nam (Ảnh: Mạnh Quân).

Tối 17/12, đội tuyển nữ Việt Nam thua tiếc nuối Philippines trên chấm 11m ở chung kết và ngậm ngùi giành HCB, trong trận đấu mà trọng tài mắc sai lầm khi từ chối bàn thắng của Bích Thùy.

Tuy đánh rơi HCV ở môn bóng đá nữ, bóng đá Việt Nam có cơ hội giành cả 2 HCV bóng đá trong ngày hôm nay (18/12). U22 Việt Nam sẽ tranh HCV với chủ nhà Thái Lan trên sân Rajamangala vào lúc 19h30.

Ngoài ra, đội tuyển futsal nữ Việt Nam có nhiều cơ hội giành HCV khi gặp Indonesia ở trận chung kết vào lúc 16h30. Đội tuyển futsal nam Việt Nam chạm trán Thái Lan ở trận đấu tiếp theo tại vòng bảng.

Thể thao Việt Nam đặt kỳ vọng sẽ giành HCV ở môn vật, khi chúng ta có đến 4 võ sĩ thi đấu hôm nay. Bên cạnh đó, đấu kiếm hy vọng mang về thêm HCV ở các nội dung đồng đội nam kiếm liễu, đồng đội nữ kiếm 3 cạnh, đồng đội nữ kiếm chém.

Bảng xếp hạng huy chương SEA Games 33 sau ngày 17/12 (Ảnh: BTC).