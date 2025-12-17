Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 ngày 17/12: Việt Nam sở hữu 64 HCV

Kết thúc ngày thi đấu thứ 8 ở SEA Games 33, dù chỉ giành được tấm huy chương bạc (HCB) khi để thua tuyển nữ Philippines trong trận chung kết môn bóng đá nữ tối 17/12, nhưng với người hâm mộ Việt Nam, các cô gái của tuyển nữ Việt Nam đã là nhà vô địch.

Tuyển nữ Việt Nam chiến đấu không biết mệt mỏi trong suốt 120 phút thi đấu chính thức và hiệp phụ (Ảnh: Mạnh Quân).

Thất bại tuy nghiệt ngã trong loạt sút luân lưu đầy may rủi, đặc biệt là tình huống bị tước oan bàn thắng vì sai lầm của trọng tài trong hiệp 1, nhưng thầy trò HLV Mai Đức Chung đã trải qua một hành trình tuyệt vời, từ những trận đấu ở vòng bảng cho tới 120 phút chiến đấu không biết mệt mỏi ở trận chung kết.

Tuyển nữ Việt Nam để lại ấn tượng đẹp trong lòng người hâm mộ dù không thể giành huy chương vàng (Ảnh: Mạnh Quân).

Dù không giành HCV như kỳ vọng, nhưng họ đã giành "huy chương vàng trong lòng người hâm mộ" và đó cũng là điều ý nghĩa nhất tại SEA Games 33.

Trở lại với cuộc đua tranh huy chương trên bảng tổng sắp, đoàn thể thao Việt Nam đã bứt tốc mạnh mẽ về số lượng HCV khi SEA Games 33 đang bước vào những ngày cuối.

Môn thể thao mang về nhiều HCV nhất cho đoàn thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu thứ 8 ở SEA Games 33 là Rowing khi có tới 3 HCV mà VĐV Việt Nam giành được ở 4 nội dung thi đấu, thuộc về Hồ Thị Duy nội dung thuyền đơn nữ hạng nhẹ, Hoàng Văn Đạt, Nguyễn Phú nội dung thuyền đôi nam một mái chèo hạng nhẹ); Bùi Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Giang, Đinh Thị Hảo, Phạm Thị Huệ nội dung thuyền bốn nữ.

Đội thuyền 4 nữ Việt Nam ăn mừng chiến thắng (Ảnh: Quý Lượng).

Ở môn bắn súng, xạ thủ Trịnh Thu Vinh góp công lớn trong cả 2 tấm HCV mà đội tuyển bắn súng Việt Nam giành được trong ngày 17/12 khi cô cùng với các đồng đội Nguyễn Thùy Dung, Nguyễn Thùy Trang giành HCV nội dung đồng đội 25m súng ngắn thể thao nữ và HCV 25m súng ngắn thể thao cá nhân nữ.

Đáng chú ý trận chung kết 25m súng ngắn thể thao cá nhân nữ là một cuộc so tài nội bộ của bắn súng Việt Nam, khi người giành HCB là xạ thủ Nguyễn Thùy Trang.

Ở môn cử tạ, đô cử Trần Đình Thắng xuất sắc giành tấm HCV hạng cân trên 94kg. Trong khi đó, môn đấu kiếm cũng lập cú đúp HCV khi VĐV Nguyễn Xuân Lợi lập công ở nội dung kiếm chém cá nhân còn VĐV Nguyễn Phước Đến lập công ở nội dung 3 cạnh cá nhân nam.

Hai VĐV Nguyễn Thị Chiều (hạng cân 57kg nữ) và Nguyễn Thị Phương Hậu (hạng cân 60kg nữ) cũng xuất sắc giành thêm 2 HCV cho đoàn thể thao Việt Nam ở môn võ số 1 của người Thái là Muay Thái.

Duy Tuyến ăn mừng chiến thắng (Ảnh: Tiến Tuấn).

Tiếp đó, ở môn Pencak Silat, VĐV Nguyễn Tấn Sang góp công với tấm HCV ở hạng cân 80kg, trong khi VĐV Nguyễn Duy Tuyến giành HCV ở hạng cân 90kg. Một điểm nhấn khác là đội tuyển vật Việt Nam đã giành tới 3 tấm HCV trong ngày nội dung này khởi tranh, lần lượt là Nguyễn Công Mạnh hạng cân 77kg nam), Nghiêm Đình Hiếu hạng cân 87kg nam cổ điển và Nguyễn Minh Hiếu hạng cân 97 kg nam.

Ngoài ra, đội tuyển bóng ném nữ cũng giành thêm 1 HCV, khép lại ngày giành "mưa vàng" cho đoàn thể thao Việt Nam. Như vậy tính đến 22h ngày 17/12, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được tổng cộng 64 HCV, 69 huy chương bạc (HCB) và 94 huy chương đồng (HCĐ), xây chắc vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp huy chương.

Hiện tại đoàn thể thao Việt Nam chỉ còn kém vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương của đoàn thể thao Indonesia đúng 8 HCV (Indonesia sở hữu 72 HCV, 85 HCB và 94 HCĐ).

Ở vị trí dẫn đầu bảng tổng sắp, đoàn thể thao Thái Lan hiện đã có 185 HCV, 120 HCB và 79 HCĐ.

Các vị trí tiếp theo xếp sau đoàn thể thao Việt Nam trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 vẫn không thay đổi, lần lượt thuộc về Singapore, Malaysia, Philippines, Myanmar, Lào, Brunei. Hiện tại chỉ duy nhất đoàn thể thao Timor Leste ở vị trí cuối bảng tổng sắp là vẫn chưa giành được tấm HCV nào.