Ông Trump có thể gặp lãnh đạo Nga, Ukraine để hoàn tất thỏa thuận hòa bình

Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Getty).

“Tôi luôn nghĩ rằng tôi sẽ gặp Tổng thống Putin, và sau đó, tôi sẽ gọi cho các nhà lãnh đạo và Tổng thống Zelensky… Nhiều khả năng chúng ta sẽ có cuộc gặp thứ hai, một cuộc gặp hiệu quả hơn cuộc gặp đầu tiên, bởi vì cuộc gặp đầu tiên để tôi tìm hiểu xem chúng ta đang ở đâu và đang làm gì”, Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu hôm 13/8 sau khi họp trực tuyến với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu.

"Chúng tôi đã có một cuộc họp rất tốt đẹp", ông Trump nói về cuộc họp trực tuyến với Tổng thống Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu.

Tổng thống Trump cho biết nếu cuộc gặp giữa ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 15/8 tại Alaska diễn ra tốt đẹp, ông muốn "ngay lập tức" sắp xếp một cuộc gặp thứ hai và có sự tham gia của Tổng thống Ukraine.

“Nếu cuộc gặp đầu tiên diễn ra tốt đẹp, chúng ta sẽ có cuộc gặp thứ hai nhanh chóng. Tôi muốn thực hiện điều đó gần như ngay lập tức. Và chúng ta sẽ có một cuộc gặp thứ hai nhanh chóng giữa Tổng thống Putin, Tổng thống Zelensky và tôi, nếu họ muốn tôi tham dự, và đó sẽ là một cuộc gặp thành công”, ông Trump nói thêm.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump cho biết cuộc gặp thứ hai sẽ chỉ được sắp xếp nếu cuộc gặp của ông với Tổng thống Putin "diễn ra tốt đẹp".

Ông Trump cũng đề cập đến “hậu quả nghiêm trọng” với Nga nếu Moscow không đồng ý chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine trong cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo vào cuối tuần này. Khi được hỏi liệu điều đó có đồng nghĩa là các lệnh trừng phạt hay thuế quan mới hay không, ông Trump từ chối tiết lộ.

Trước đó, kênh CBS News dẫn nguồn tin riêng cho biết chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang tìm kiếm địa điểm tiềm năng cho hội nghị thượng đỉnh ba bên giữa Mỹ, Nga và Ukraine, dự kiến diễn ra vào cuối tuần tới.

Một cuộc họp trực tuyến đã được tổ chức giữa Tổng thống Trump và các nhà lãnh đạo Đức, Phần Lan, Pháp, Anh, Italy, Ba Lan, các quan chức EU và Tổng thống Ukraine Zelensky vào ngày 13/8. Cuộc họp tập trung vào thảo luận về hội nghị thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Putin tại Alaska.

Phát biểu với các phóng viên sau cuộc họp, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Tổng thống Mỹ đã ám chỉ rằng ông có ý định "đạt được một lệnh ngừng bắn tại Ukraine trong cuộc gặp với ông Putin".

Ngoài ra, ông Trump được cho là cũng đảm bảo với các nước châu Âu rằng bất kỳ cuộc thảo luận nào về các vấn đề lãnh thổ liên quan đến Ukraine sẽ được đàm phán với Kiev tại bàn đàm phán.

Tổng thống Macron cũng cho biết, tại hội nghị thượng đỉnh Alaska, Tổng thống Trump sẽ thúc đẩy một cuộc họp ba bên với Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky. Theo Tổng thống Pháp, cuộc họp có thể diễn ra tại châu Âu.

Nga cho biết Moscow kỳ vọng một kết quả tích cực từ hội nghị thượng đỉnh sắp tới giữa ông Trump và ông Putin, đồng thời coi cuộc gặp này là cơ hội để hàn gắn mối quan hệ căng thẳng và hướng tới các vấn đề hợp tác lâu dài.

Tổng thống Trump cũng cho biết ông kỳ vọng hội nghị thượng đỉnh sẽ là một "cuộc gặp thăm dò" để xác định liệu cuộc xung đột Ukraine có thể được giải quyết hay không.