WHO cảnh báo "virus chết chóc hơn SARS-CoV-2" có thể làm bùng đại dịch mới

Dân trí Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo rằng thế giới có thể đối mặt với kịch bản một virus dễ lây lan và chết chóc hơn SARS-CoV-2 sẽ xuất hiện và gây ra đại dịch mới.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus (Ảnh: Getty).

Phát biểu tại một cuộc họp của WHO hôm 24/5, ông Tedros cảnh báo: "Đây sẽ không phải là lần cuối cùng thế giới phải đối mặt với mối đe dọa của đại dịch. Có một sự chắc chắn về mặt tiến hóa rằng sẽ có một virus khác có khả năng lây truyền cao hơn và nguy hiểm hơn loại virus này (SARS-CoV-2)".

Trong bài phát biểu, ông Tedros cũng thông báo thông tin tích cực rằng số lượng ca Covid-19 mới và người tử vong vì dịch trên toàn cầu đã giảm trong 3 tuần liên tục. Tuy nhiên, người đứng đầu WHO nhấn mạnh rằng, thế giới vẫn đang trong "tình trạng mong manh".

Ông Tedros ca ngợi sự hy sinh của các bác sĩ, y tá trên toàn thế giới nhằm chống lại đại dịch. Theo thống kê của WHO, ít nhất 115.000 nhân viên y tế đã thiệt mạng vì Covid-19 kể từ khi dịch bùng phát hồi năm ngoái.

Tổng giám đốc WHO cũng kêu gọi các chính phủ đóng góp vắc xin Covid-19 cho chương trình COVAX do WHO ủng hộ để tạo nên sự công bằng vắc xin cho thế giới.

Ông Tedros chỉ ra một thực trạng rằng 75% tổng số liều vắc xin đã được tiêm hiện tại chỉ tập trung ở 10 quốc gia. Ông cho rằng đây là "sự bất bình đẳng" và có nguy cơ kéo dài đại dịch.

Ông Tedros cũng cho hay các vắc xin Covid-19 hiện tại dường như không bị ảnh hưởng bởi các biến thể mới của SARS-CoV-2, nhưng cảnh báo các chủng đang "thay đổi không ngừng" và có thể "làm cho các công cụ của chúng ta trở nên không hiệu quả" trong tương lai.

Đức Hoàng

Theo RT