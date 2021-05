WHO: Thế giới có thể đã đếm thiếu hàng triệu ca tử vong vì Covid-19

Dân trí Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ước tính số người chết vì đại dịch Covid-19 trên thực tế có thể nhiều hơn gấp 2-3 lần so với con số thống kê chính thức.

Nhân viên y tế chuyển thi thể nạn nhân Covid-19 tại Nepal (Ảnh: Reuters).

Theo AFP, kể từ khi ca mắc Covid-19 đầu tiên xuất hiện ở Trung Quốc vào cuối năm 2019, số liệu được công bố chính thức cho thấy đã có hơn 3,4 triệu người chết vì Covid-19 trên toàn thế giới.

Tuy nhiên theo một thống kê y tế toàn cầu của WHO, số người chết thực sự do Covid-19 trên toàn thế giới có thể cao gấp nhiều lần so với con số được công bố trên.

"Tổng số ca tử vong (trên thực tế) cao hơn ít nhất 2-3 lần so với báo cáo chính thức", Samira Asma, trợ lý tổng giám đốc WHO về dữ liệu, nói với các phóng viên hôm 21/5.

Bà Asma ước tính số ca tử vong thực sự "khoảng từ 6-8 triệu người".

"WHO đang làm việc với các quốc gia để nắm được chính xác số người chết thực sự do đại dịch để chúng ta có thể chuẩn bị tốt hơn cho trường hợp khẩn cấp tiếp theo", bà Asma cho biết thêm.

AFP nhận định sự khác biệt về số liệu có thể do một số yếu tố, bao gồm việc báo cáo chậm số ca tử vong vì Covid-19 ở một số quốc gia và việc nhiều người chết vì Covid-19 từ rất sớm mà không được xét nghiệm.

Theo thống kê của Worldometers, thế giới cho đến nay đã ghi nhận hơn 166 triệu ca mắc Covid-19 và hơn 3,4 triệu ca tử vong, trong khi hơn 146 triệu người đã hồi phục.

Thành Đạt

Theo AFP