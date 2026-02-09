Ukraine cảnh báo khẩn khi loạt bệ phóng Patriot phải "đắp chiếu" bất đắc dĩ

Một hệ thống Patriot (Ảnh: RBC).

Do thiếu hụt nghiêm trọng tên lửa đánh chặn PAC-3 cho hệ thống Patriot, một số bệ phóng của Ukraine đã bị bỏ trống trong tháng trước, không thể đối phó các cuộc tấn công tên lửa đạn đạo vào cơ sở hạ tầng năng lượng, theo Financial Times.

Đại tá Yurii Ihnat, Trưởng phòng Truyền thông Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine cho biết phòng không Ukraine đang đối mặt những thách thức nghiêm trọng khi đạn dược cạn kiệt nhanh hơn tốc độ tiếp viện từ các đối tác.

“Đôi khi một số hệ thống phòng không có bệ phóng trống không trong khi các cuộc tấn công vẫn cần phải bị đẩy lùi”, ông nhấn mạnh, chỉ ra khó khăn mà lực lượng phòng không Ukraine đang gặp phải.

Theo báo cáo của Financial Times, mức độ thiếu hụt đã lên tới điểm mà trong tháng trước, các hệ thống Patriot không thể phản ứng khi tên lửa đạn đạo Nga tấn công các nhà máy điện Ukraine mà hầu như không bị cản trở.

Kể từ đầu năm 2026, lực lượng Nga đã tiến hành hơn 200 cuộc tấn công vào ngành năng lượng Ukraine, nhằm gây áp lực lên phía Kiev.

Ukraine liên tục kêu gọi các đồng minh phương Tây đẩy nhanh việc chuyển giao hệ thống phòng không và tên lửa.

Tổng thống Volodymyr Zelensky nhấn mạnh rằng sự chậm trễ trong cung cấp vũ khí ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu vốn đang bị đe dọa bởi tên lửa đạn đạo.

Ông thừa nhận rằng Lực lượng Phòng vệ Ukraine đã cải thiện đáng kể khả năng đối phó UAV Nga, nhưng mức phòng thủ hiện tại vẫn chưa đủ, đặc biệt tại những địa điểm chiến lược và dễ bị tổn thương nhất.

Bình luận về một cuộc tấn công khác của Nga, ông Zelensky nói rằng các đơn vị hỏa lực phòng không sẽ được tăng cường. Đồng thời, ông bày tỏ không hài lòng với hiệu quả hoạt động của Không quân ở một số khu vực, đặc biệt trong việc hạ UAV cảm tử Shahed.

Tổng thống cũng thông báo sẽ có thay đổi nhân sự trong các đơn vị Không quân chịu trách nhiệm đối phó UAV, nhằm nâng cao đáng kể hiệu quả của các hệ thống phòng không tầm ngắn tại những khu vực then chốt.

Ngoài ra, ông Ihnat cho biết, trong cuộc tấn công của Nga vào ngày 7/2, lực lượng Ukraine không thể triển khai máy bay chiến đấu F-16 và Mirage để đánh chặn tên lửa do thời tiết cực kỳ xấu.

Theo ông Ihnat, thời tiết bất lợi là yếu tố then chốt khiến không thể sử dụng tiêm kích. Tuyết rơi dày và tầm nhìn kém khiến phi công không thể săn tìm tên lửa hành trình một cách hiệu quả.

Đại tá Ihnat cho biết các đơn vị sử dụng UAV đánh chặn cũng gặp vấn đề tương tự, vì chúng cần hình ảnh trực quan rõ ràng để dẫn đường tới mục tiêu.

Ông Yurii Ihnat cũng lưu ý rằng Nga đang ngày càng sử dụng nhiều tên lửa đạn đạo. Do hệ thống Patriot có bán kính đánh chặn hạn chế đối với loại mục tiêu này, nên rất khó để bảo vệ tất cả các thành phố cùng lúc.

Ngoài hạn chế kỹ thuật, tổng số lượng hệ thống phòng không hiện có cũng ảnh hưởng đến hiệu quả chiến đấu. Ukraine hiện gần như hoàn toàn phụ thuộc vào tên lửa do phương Tây cung cấp.

“Trước đây, chúng tôi có các hệ thống phòng không sử dụng tên lửa thời Liên Xô như Buk, S-300 và các loại khác. Giờ đây chúng tôi dựa hoàn toàn vào trang bị và tên lửa phương Tây. Điều đó có nghĩa là về số lượng, chúng tôi có ít khí tài phòng không hơn, trong khi số lượng UAV lại tăng lên", ông Ihnat kết luận.