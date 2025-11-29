Yếu tố có thể đã làm gia tăng thương vong trong vụ cháy chung cư Hong Kong

Hiện trường vụ cháy chung cư Hong Kong (Ảnh: Reuters).

Vụ hỏa hoạn bao trùm khu nhà ở Wang Fuk Court tại quận Tai Po khiến khoảng 4.000 cư dân mất nhà, ít nhất 128 người đã thiệt mạng, hàng chục người khác bị thương và 200 người vẫn trong tình trạng mất tích.

Sự cố hệ thống báo cháy không hoạt động trong vụ hỏa hoạn chết người ở Tai Po có thể đã làm chậm phản ứng và việc sơ tán cư dân, theo một chuyên gia hàng đầu về an toàn phòng cháy chữa cháy ở Hong Kong.

Sau điều tra sơ bộ, giới chức Hong Kong ngày 28/11 nói rằng toàn bộ hệ thống báo cháy tại cả 8 tòa nhà của khu dân cư đều bị hỏng.

Anthony Lam Chun-man, cựu giám đốc Sở Cứu hỏa, cũng cho biết nhiệt độ cực cao và ngọn lửa dữ dội cả bên trong lẫn bên ngoài đã khiến lực lượng cứu hỏa gần như không thể tiếp cận để dập lửa và cứu người.

“Điều đó (không có chuông báo cháy) có thể gây gia tăng người tử vong. Người dân ở nhà đơn giản là không biết có cháy xảy ra. Chỉ một phút chậm trễ trong việc phản ứng cũng có thể làm tăng đáng kể mức độ thiệt hại do hỏa hoạn và tạo ra sự khác biệt giữa sống và chết", ông nhấn mạnh.

Tiết lộ này cũng xác nhận các báo cáo từ một số người sống sót, những người nói rằng họ không nhận thức được nguy hiểm cận kề vì họ không nghe thấy bất kỳ tín hiệu báo động nào khi vụ cháy bùng phát.

Tới nay, nhà chức trách đã bắt giữ 11 người, mở các cuộc điều tra hình sự và một cuộc điều tra tham nhũng liên quan đến vụ việc.

Giới chức hiện cho rằng các tấm xốp styrofoam có độ bén lửa cao, được gắn vào khung cửa sổ bên ngoài các căn hộ để bảo vệ kính trong quá trình cải tạo mặt ngoài tòa nhà, là nguyên nhân khiến ngọn lửa lan nhanh “bất thường”.

Một ngày trước đó, họ từng nêu khả năng lưới xanh và các tấm nhựa trên giàn giáo bao quanh tòa nhà góp phần khiến lửa lan nhanh, nhưng sau đó cho biết thử nghiệm cho thấy vật liệu này “không bén lửa”.

Trong khi đó, vai trò của giàn giáo tre cũng gây chú ý trong bối cảnh chính quyền đang đẩy mạnh loại bỏ dần để chuyển sang giàn giáo kim loại.

Quan chức Eric Chan cho biết chính quyền đặt mục tiêu thay thế hoàn toàn giàn giáo tre bằng giàn giáo kim loại càng sớm càng tốt, vì “dù có lịch sử lâu đời ở Hong Kong, nó rốt cuộc vẫn không chống cháy bằng kết cấu kim loại”.

Tuy vậy, ảnh chụp hiện trường cho thấy nhiều cấu trúc giàn giáo tre vẫn còn nguyên vẹn, dù có cháy xém nhẹ, sau khi phần lớn đám cháy được dập tắt. Lưới xanh bọc giàn giáo thì chảy nhão và bị nóng chảy.

Điều này đặt ra câu hỏi về việc liệu quy định an toàn cháy nổ có được đảm bảo, ví dụ chất chống cháy được phủ đầy đủ lên giàn giáo và lưới và mức độ bén lửa của chúng đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế hay không.

Ngoài ra, nhà thầu phụ trách dự án cũng từng có những vi phạm an toàn trong quá khứ nhưng vẫn nhận được hàng loạt dự án. Họ cũng mới bị giới chức cảnh báo hôm 20/11 rằng phải tăng cường biện pháp an toàn cháy nổ tại đây. Điều này làm đặt ra câu hỏi về năng lực của bên thi công.

Nhiều giả thuyết cho rằng thói quen hút thuốc của công nhân tại khu vực thi công có thể đã khởi nguồn đám cháy. Cư dân cho biết họ từng chứng kiến công nhân hút thuốc ngay trên giàn giáo trong lúc làm việc.