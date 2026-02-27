Lá chắn thép Ukraine "lột xác" trước hơn 100.000 hỏa lực của Nga

Lá chắn Patriot (Ảnh: Reuters).

Theo Forbes, trước tần suất hỏa lực của Nga trong những năm qua, Ukraine đã nỗ lực phát triển một lá chắn tiên tiến và liên tục thay đổi, nhưng vẫn có những khoảng trống cần khắc phục.

Ưu thế hỏa lực của Nga là không thể phủ nhận. Bên cạnh số lượng lớn bom tầm ngắn gần tiền tuyến, Nga đã tập kích các mục tiêu của Ukraine bằng khoảng 13.671 tên lửa và 88.218 UAV tấn công.

Các cuộc tấn công hiện nay có quy mô lớn hơn và độ chính xác cao hơn bất kỳ điều gì từng thấy trước đây. Vũ khí hiện đại chính xác hơn rất nhiều so với các cuộc chiến cũ từ thế kỷ 20. UAV Shahed, nhờ tốc độ thấp và dẫn đường vệ tinh, có thể đánh trúng mục tiêu trong vòng 15m so với điểm ngắm.

Độ chính xác này đủ để tấn công nhà máy điện, thiết bị phân phối điện, cơ sở sản xuất vũ khí. Gần đây, Shahed còn được lắp camera cho phép điều khiển tấn công các mục tiêu chính xác, thậm chí mục tiêu di động như đoàn tàu.

Trước những áp lực ngày càng gia tăng, Ukraine đã phát triển lá chắn phòng thủ nhiều tầng này bao gồm mạng lưới radar và cảm biến liên kết với nhau, cùng nhiều phương tiện đánh chặn khác nhau để hạ số tên lửa và số lượng UAV ngày càng tăng.

Tầm xa nhất là các hệ thống Patriot do Mỹ cung cấp và S-300 thời Liên Xô. Patriot là hệ thống duy nhất được chứng minh có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo.

Tầm trung (dưới 80km) gồm NASAMS và IRIS-T, chiếm phần lớn số vụ bắn hạ tên lửa hành trình.

Tầm ngắn vài km có các loại tên lửa vác vai, cùng hệ thống Raven do Anh cung cấp và các tổ hợp khác.

Ở cự ly gần, pháo phòng không Gepard của Đức với hai pháo tự động 35mm phát huy hiệu quả, bên cạnh các vũ khí 23mm thời Liên Xô và nhiều loại súng máy hạng nặng, bao gồm cả súng Maxim từ năm 1910 (có thể bắn hạ Shahed), được sử dụng bởi các đội hỏa lực cơ động.

Gần đây, Ukraine cũng bắt đầu triển khai tháp súng robot Sky Sentinel. Đây là hệ thống chi phí thấp, được dẫn đường bằng radar và camera, tích hợp trí tuệ nhân tạo, có thể giám sát và phản ứng chính xác 24/7.

Lực lượng mặt đất còn được hỗ trợ bởi không quân, bao gồm F-16, trực thăng và máy bay hạng nhẹ truy đuổi và hạ Shahed bằng hỏa lực súng máy. Thông tin gần đây đề cập đến một máy bay vận tải cánh quạt đôi An-28, với xạ thủ trang bị kính nhìn đêm và súng máy xoay M136 để bắn hạ UAV. Chiếc máy bay này được cho là đã bắn hạ 158 mục tiêu.

Tuy nhiên, thành công lớn nhất trong chống UAV có lẽ là việc phát triển và triển khai nhanh chóng hàng chục nghìn UAV đánh chặn cỡ nhỏ như Sting của Wild Hornets. Những UAV này chỉ có giá vài nghìn USD nhưng Ukraine tuyên bố đạt tỷ lệ trúng mục tiêu khoảng 70%. Một điều khiển viên Ukraine thuộc Trung đoàn Tên lửa Phòng không 1020 với biệt danh “Miguel” được cho là đã bắn hạ 24 UAV Shahed chỉ trong một đêm bằng Sting.

Hiện các UAV đánh chặn này, nhiều chiếc được tài trợ thông qua các chiến dịch gây quỹ, chiếm khoảng 30% số Shahed bị bắn hạ, theo Không quân Ukraine. Tỷ lệ này vẫn đang tăng, và việc mở rộng quy mô cũng như huấn luyện kíp vận hành vẫn là thách thức lớn.

Tuy nhiên, hệ thống phòng thủ của Ukraine vẫn để lọt lưới nhiều hỏa lực của Nga. Quy mô các đòn tập kích ngày càng lớn, Nga cũng thay đổi liên tục chiến thuật nhằm gây quá tải phòng thủ đối phương. Bên cạnh đó, Ukraine thừa nhận, 80% lãnh thổ nước này thiếu sự bảo vệ của các hệ thống phòng không có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo do viện trợ nhỏ giọt từ phương Tây. Những yếu tố này tạo ra lỗ hổng lớn mà Ukraine đang nỗ lực tìm cách khắc phục.