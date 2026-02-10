UAV đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong chiến sự Ukraine (Ảnh minh họa: Skynews).

Vũ khí tấn công tầm xa của Nga vẫn sẵn sàng trên bệ phóng

Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, vòng đàm phán thứ hai giữa Nga và Ukraine tại Abu Dhabi (UAE) chỉ mang lại một kết quả duy nhất là vụ trao đổi tù binh đầu tiên trong năm 2026. Trên chiến trường, quân đội Nga (RFAF) tiếp tục đẩy mạnh tấn công trên toàn mặt trận.

Nga tập trung vào việc phá hủy ngành năng lượng của Ukraine bằng vũ khí tầm xa, trong khi các cuộc tập kích tầm trung nhắm vào hàng loạt mục tiêu hậu cần và cơ sở khác phía sau chiến tuyến đối phương.

Phòng không Ukraine liên tục cập nhật thông tin về đường bay "chằng chịt" của tên lửa và UAV tấn công tầm xa, đồng thời tích cực tìm cách bổ sung vũ khí để đánh chặn.

Các nhóm giám sát của Ukraine cảnh báo rằng RFAF đang lên kế hoạch tấn công quy mô lớn bằng tên lửa và UAV trong vòng 48 giờ tới, một thông tin được cho là có nguồn gốc từ tình báo phương Tây.

Theo đó, một nhóm oanh tạc cơ Tu-95MS của Không quân chiến lược Nga bay đến sân bay Engels để lắp tên lửa hành trình. Một số máy bay Tu-22M3, phương tiện chính để phóng tên lửa hành trình Kh-22, cũng sẽ được triển khai.

Kế hoạch của Nga dự kiến sẽ triển khai tới 6 chiếc MiG-31K để phóng tên lửa siêu vượt âm Kinzhal. Trên biển, 3 khinh hạm mang tên lửa hành trình Kalibr đã sẵn sàng tại cảng Novorossiysk. Nếu máy bay Tu-22M3 được triển khai, mục tiêu khả dĩ nhất của cuộc tấn công sẽ là trung tâm thủ đô Kiev và vùng Kiev.

Bản đồ mô tả đường bay của UAV và tên lửa Nga tập kích Ukraine đêm 7, rạng sáng 8/2. Trong đó, đường màu vàng là UAV và các đường màu cam và xanh thể hiện quỹ đạo bay của tên lửa (Ảnh: Monitorwar).

"Tắt nguồn" Starlink có ảnh hưởng đến hoạt động của Nga?

Cách đây 2 ngày, chuông báo động phòng không đã vang lên ở khu vực thủ đô Kiev, với thông tin cho rằng UAV Nga đang hướng tới nhà máy nhiệt điện Darnytsia (CHPP-4) có công suất phát điện 140 MW, cung cấp điện cho khoảng 500.000 dân cư của các quận Dniprovskyi và Darnytskyi ở tả ngạn sông Dnipro.

Nhà máy này, sau đó đã bị phá hủy hoàn toàn và không thể khôi phục trong ít nhất vài tháng tới, là chủ đề được chính quyền Ukraine bàn tán sôi nổi.

Tại Kharkov và khu vực xung quanh, sau một cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa quy mô lớn, cơ sở hạ tầng dân sự, bao gồm lưới điện, trạm xăng và các nhà máy, đã bị hư hại và phá hủy.

Chính quyền thủ đô Kiev hy vọng sẽ khôi phục hoạt động tại nhà máy nhiệt điện số 5, với điều kiện không có thêm các cuộc tấn công nào nữa. Tại Kirovohrad, các cuộc tấn công bằng UAV của Nga làm hư hại các tòa nhà dân cư, nhà kho và lưới điện, khiến một số khu vực bị mất điện.

Trang Military Review trước đó đưa tin về một cuộc tấn công phối hợp của Nga vào căn cứ không quân Kanatovo của Ukraine ở tỉnh Kirovohrad. Một cuộc tấn công bằng tên lửa mang đầu đạn nổ mạnh đã thổi bay một ống khói tại nhà máy nhiệt điện Sloviansk ở thị trấn Nikolaevka, phía tây tỉnh Donetsk.

Theo nhà điều hành lưới điện Ukraine Ukrenergo, người dân ở các vùng Donetsk, Zaporizhia, Kharkov, Kirovohrad và Dnipropetrovsk bị mất điện, trong khi nhiệt độ đang xuống thấp kỷ lục.

Truyền thông Ukraine đưa tin rằng một số khu dân cư dọc theo đường cao tốc Pavlohrad - Pokrovsk đã không có nhiên liệu trong gần 10 ngày nay. Các tài xế xe chở nhiên liệu từ chối đi trên tuyến đường này do tần suất các cuộc tập kích bằng UAV tấn công của Nga gia tăng, khiến tình hình đường sá trở nên quá nguy hiểm.

Kết quả là, thị trấn Shakhtarskoye thuộc huyện Synelnyky được cho là hoàn toàn không có xăng dầu, làm tê liệt giao thông và việc cung cấp các nguồn lực thiết yếu.

Khoảng một tuần trước, ông Serhiy Beskrestnov, cố vấn cho Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhaylo Fedorov, báo cáo rằng UAV được trang bị hệ thống Starlink của Nga đã bắt đầu tấn công hàng loạt xe tải và ô tô dùng để tiếp tế cho quân đội Ukraine ở tiền tuyến, dọc theo con đường này.

Trước đó, phòng không Ukraine cho biết, vào đêm 3/2, cuộc tấn công quy mô lớn nhất của RFAF kể từ đầu năm 2026, thực tế đã không đạt được kết quả như mong muốn.

Theo lực lượng phòng không Ukraine, hầu hết các tên lửa “xuyên thủng” được hệ thống phòng không Ukraine nhắm vào các mục tiêu lớn, cố định như nhà máy nhiệt điện và trạm biến áp.

Đặc biệt, một số lượng đáng kể tên lửa không đối đất Kh-22/32 được Nga sử dụng trong đêm đã bắn trượt mục tiêu rất lớn, sai lệch từ 300 đến 500m. Tên lửa siêu vượt âm Zircon 3M22 rất đắt tiền lại tỏ ra kém hiệu quả hơn so với loại tên lửa đạn đạo Iskander-M 9M723 cổ điển và rẻ hơn.

Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là tại sao lực lượng phòng không Ukraine chiến đấu "hiệu quả" như vậy mà các mục tiêu vẫn trúng đạn, mà kết quả rõ nhất là nhà máy nhiệt điện TPP-4 ở Kiev đã bị phá hủy hoàn toàn, khiến hàng trăm ngàn người mất điện, không được sưởi ấm và thiếu nước sạch?

Có vẻ như việc Ukraine "tắt nguồn" Starlink nhằm ngăn Nga sử dụng để điều khiển UAV đã tỏ ra không mấy hiệu quả hoặc sự phụ thuộc của UAV Nga vào hệ thống vệ tinh Starlink bị phóng đại quá mức.