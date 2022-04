Ukraine tính mua UAV "ác điểu" của Mỹ để đối phó Nga

Một chiếc MQ-9 Reaper (Ảnh: Quân đội Mỹ).

Forbes đưa tin, Ukraine đang đàm phán với nhà thầu General Atomics về việc mua máy bay không người lái (UAV) tấn công hạng nặng MQ-9 Reaper.

Vào tuần trước, các quan chức Ukraine đã trao đổi với General Atomics ở Washington về việc mua dòng UAV tấn công và trinh thám "xương sống" của không quân Mỹ.

Một thương vụ mua bán vũ khí sẽ cần phải có sự thông qua của chính phủ và quốc hội Mỹ. Tuy nhiên, việc Ukraine và một nhà thầu Mỹ trao đổi với nhau khó có thể diễn ra nếu chưa được chính quyền mỹ "bật đèn xanh".

Người phát ngôn C. Mark Brinkley của General Atomics nói Forbes: "Hiện chúng tôi có sẵn máy bay để chuyển giao ngay lập tức. Với sự hỗ trợ từ chính phủ Mỹ, những chiếc máy bay có thể được chuyển tới tay các phi công quân sự Ukraine trong thời gian tới".

General Atomics đã có kinh nghiệm trong việc đẩy nhanh tiến độ cung cấp MQ-9 cho các quốc gia khác. Ông Brinkley cho biết: "Trước đây, chúng tôi đã làm việc với chính phủ Mỹ để gửi MQ-9 Reapers đến một quốc gia đối tác trong vòng chưa đầy 30 ngày".

Thông tin trên diễn ra trong bối cảnh Mỹ đã công bố danh sách vũ khí hiện đại họ tiếp tục cung cấp cho Ukraine. Trước đó, do lo ngại việc chuyển vũ khí hạng nặng cho Ukraine có thể làm leo thang căng thẳng với Nga, Mỹ chủ trương chuyển vũ khí nhỏ như tên lửa chống tăng Javelin, tên lửa phòng không Stinger hay các UAV "cảm tử" Switchblade.

MQ-9 là một vũ khí hạng nặng khác biệt. Giới quan sát dự đoán, dòng MQ-9 tiềm năng có thể được bán cho Ukraine là Reaper - loại máy bay cùng với MQ-1 Predator là "xương sống" của lực lượng UAV tác chiến của Mỹ trong 20 năm qua.

Theo Forbes, MQ-9 làm thay đổi cuộc chơi ở Ukraine, nơi các UAV của Kiev đã gây ra nhiều tổn thất cho lực lượng tăng và thiết giáp Nga. TB2 được xem là UAV hiệu quả hàng đầu của Ukraine hiện tại.

Tuy nhiên, nếu so sánh TB2 với MQ-9 sẽ giống như so một chiếc xe ô tô thông thường với một thiết giáp "hùm xám" Humvee. MQ-9 có sải cánh dài 20 m so với 11,8 m của TB2. MQ-9 nặng khoảng 5,5 tấn khi được nạp đầy nhiên liệu và vũ khí, so với chỉ số 0,7 tấn của TB2. Reaper nhanh gấp đôi, với tốc độ khoảng 482 km/h so với tốc độ 217 km/h của TB2. Sự khác biệt lớn nhất nằm ở tầm hoạt động vượt trội của MQ-9 so với TB2 giúp UAV "ác điểu" có thể hoạt động linh hoạt hơn.

General Atomics cho rằng Ukraine sẽ được hưởng lợi từ các UAV của Mỹ trong việc mở rộng đáng kể năng lực tình báo, giám sát và trinh sát và có khả năng tấn công sát thương cao mà các UAV chiến đấu nhỏ hơn không có được.

Tuy nhiên, một đặc điểm TB2 vượt trội hơn so với MQ-9 là giá thành. Một chiếc TB2 có giá 1-2 triệu USD, trong khi MQ-9 có giá 32 triệu USD.

Ngoài ra, có những trở ngại có thể ngăn Ukraine mua MQ-9, trong đó chướng ngại lớn nhất là việc huấn luyện cho quân đội Ukraine làm quen với hệ thống vũ khí khác hoàn toàn hệ thống của Liên Xô. Mỹ thường mất khoảng một năm để huấn luyện người điều khiển UAV. Tuy nhiên, General Atomics cho rằng, họ có thể huấn luyện nhanh chóng những quân nhân Ukraine đã quen với hoạt động tác chiến bằng UAV.

Một vấn đề được đặt ra là khả năng tồn tại của MQ-9 trước lá chắn phòng thủ dày đặc của Nga, cũng như các máy bay tốc độ siêu thanh của Moscow (bay nhanh từ 1-5 lần tốc độ âm thanh).