Nga phóng hơn 400 tên lửa, UAV trong đêm, Ukraine hành động khẩn cấp

Trẻ em được sơ tán khỏi trường mẫu giáo trong trận không kích ở Kharkov ngày 22/10 (Ảnh: Reuters).

Không quân Ukraine xác nhận, vào đêm 21/10, rạng sáng 22/10, quân đội Nga đã phóng 433 tên lửa và máy bay không người lái (UAV) vào Ukraine.

Theo Không quân Ukraine, Nga đã sử dụng UAV Shahed, tên lửa siêu vượt âm Kinzhal, tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình để tấn công các mục tiêu ở Ukraine.

Không quân Ukraine cho biết, lực lượng Ukraine đã phát hiện và theo dõi 433 mục tiêu tấn công trên không của Nga, gồm 405 máy bay không người lái và 28 tên lửa, trong đó có 15 tên lửa đạn đạo.

Cụ thể, Nga đã phóng 405 máy bay không người lái Shahed (Geran) và các loại UAV tấn công khác từ các hướng Kursk, Millerovo, Oryol, Primorsko-Akhtarsk và Chauda. Ngoài ra, Nga cũng phóng 11 tên lửa đạn đạo Iskander-M/KN-23, 9 tên lửa hành trình Iskander-K, 4 tên lửa đạn đạo Kh-47M2 Kinzhal, 4 tên lửa không đối không dẫn đường Kh-59/69.

Hướng tấn công chính của Nga là khu vực thủ đô Kiev, nhưng các khu vực Dnipropetrovsk, Zaporizhia, Cherkasy, Chernihiv và Odessa cũng bị nhắm mục tiêu.

Để đẩy lùi cuộc tấn công của Nga, Lực lượng Phòng vệ Ukraine đã triển khai không quân, các đơn vị tên lửa phòng không, các đơn vị tác chiến điện tử, các nhóm hỏa lực cơ động và hệ thống máy bay không người lái.

Lính cứu hỏa làm việc tại hiện trường vụ không kích ở Kharkov (Ảnh: Reuters).

Tính đến 12h30 ngày 22/10, phòng không Ukraine xác nhận bắn hạ hoặc vô hiệu hóa 349 mục tiêu trên không của Nga gồm 333 máy bay không người lái Shahed và các máy bay không người lái tự sát khác, 8 tên lửa hành trình Iskander-K, 6 tên lửa đạn đạo Iskander-M/KN-23, 2 tên lửa dẫn đường Kh-59/69.

Mặc dù hệ thống phòng không của Ukraine đã được triển khai để đối phó, vẫn có 12 tên lửa và 55 máy bay không người lái của Nga bắn trúng trực tiếp vào 26 địa điểm. Tại 19 địa điểm khác, mảnh vỡ từ các mục tiêu bị bắn hạ đã được ghi nhận.

Ngay sau cuộc không kích quy mô lớn của Nga, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cho biết Bộ Ngoại giao nước này đã kêu gọi các đối tác hỗ trợ khẩn cấp.

"Thay vì ngoại giao và đàm phán hòa bình, Nga lại tiếp tục các cuộc tập kích nhằm vào Ukraine. Cơ sở hạ tầng năng lượng và nhà cửa trên khắp đất nước chúng tôi đã bị tấn công chỉ trong một đêm", ông Sybiha nói.

Theo ông, ít nhất 6 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công. Một số cơ sở năng lượng bị hư hại, khiến nhiều khu vực trên khắp Ukraine rơi vào tình trạng mất điện, hệ thống sưởi và nước.

Ngoại trưởng Sybiha nhấn mạnh rằng Ukraine cần thêm sự hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế để hỗ trợ hệ thống năng lượng trước mùa đông.

"Tôi xin nhắc lại lời kêu gọi tất cả các đối tác, cơ quan và tổ chức quốc tế huy động thêm hỗ trợ năng lượng cho Ukraine trước mùa đông và ngăn chặn một cuộc khủng hoảng nhân đạo ở giữa châu Âu. Chúng tôi cần thêm nguồn năng lượng và ngân sách, các hệ thống phát điện lưu động, thiết bị sửa chữa và năng lực phòng không bổ sung. Đây là vấn đề cấp bách”, nhà ngoại giao Ukraine nêu rõ.

Ngoại trưởng Ukraine cũng nhắc lại tuyên bố của Tổng thống Volodymyr Zelensky rằng, cần phải gia tăng áp lực lên Nga để chấm dứt các cuộc giao tranh.

“Cần có các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ mới. Các quyết định mới liên quan đến tài sản bị đóng băng. Tăng cường năng lực phòng không và tầm xa của Ukraine", ông Sybiha kêu gọi áp đặt các biện pháp với Nga.

Trận không kích của Nga diễn ra sau khi quân đội Ukraine tuyên bố họ đã sử dụng tên lửa Storm Shadow phóng từ trên không do Pháp - Anh sản xuất để tấn công một nhà máy hóa chất ở vùng Bryansk, miền nam Nga.

Moscow nhiều lần cảnh báo đáp trả các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga.