Ukraine nói về tình hình căng thẳng ở Pokrovsk

Pokrovsk hiện là mặt trận nóng nhất hiện nay ở Ukraine (Ảnh: Avia Pro).

Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 7/11, Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Ukraine, Đại tướng Andriy Hnatov, thừa nhận tình hình tại thành phố Pokrovsk, tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine vẫn căng thẳng

Ông nói, lực lượng Nga đã tiến vào khu vực đô thị và đang cố gắng tạo điều kiện cho một cuộc bao vây toàn diện.

“Về tình hình ở hướng Pokrovsk, đây là một trong những hướng nóng nhất hiện nay. Đối phương không từ bỏ nỗ lực kiểm soát Pokrovsk và tạo điều kiện để bao vây cụm đô thị Pokrovsk - Myrnohrad”, ông Hnatov nhấn mạnh.

Đồng thời, Tổng Tham mưu trưởng Ukraine nhắc lại rằng ý định của Nga trong việc kiểm soát Pokrovsk đã kéo dài hơn một năm.

“Đối phương đang cố gắng tạo điều kiện để giành lấy thành phố tương đối nhỏ này. Thực tế, họ đã tạo ra một lợi thế nhất định về lực lượng và trang bị tại đây. Họ đã thâm nhập một phần vào khu vực đô thị, đặc biệt ở vùng ngoại ô phía nam của khu định cư, và đang cố gắng tạo các bàn đạp để tiếp tục tiến công”, ông giải thích.

Khi được hỏi liệu đã “đến lúc Ukraine rút quân khỏi Pokrovsk hay chưa”, ông từ chối trả lời trực tiếp, nhưng nhấn mạnh tất cả các quyết định liên quan đến chiến dịch sẽ do bộ chỉ huy quân sự đưa ra và hiện tại thông tin này chưa được công khai.

“Khi các quyết định đó được thông qua, hệ quả của chúng sẽ được thông báo cho công chúng, vì việc chia sẻ thông tin không cần thiết vào lúc này có thể gây hại cho những người đang bảo vệ Pokrovsk”, ông Hnatov bổ sung.

Vài ngày trước, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine đã bác bỏ các tuyên bố về việc lực lượng Ukraine bị bao vây ở Pokrovsk.

Kiev khẳng định, Lực lượng Phòng vệ Ukraine vẫn đang giữ vững phòng tuyến trong khu vực cụm đô thị Pokrovsk - Myrnohrad. Tuy nhiên, tình hình vẫn khó khăn: lực lượng Nga đã hiện diện trong thành phố, dù đang bị phản kích mạnh.

Nếu Ukraine quyết định rút khỏi Pokrovsk để củng cố những vị trí tốt hơn gần đó, điều này có thể mang lại ưu thế giúp Nga gây ảnh hưởng lên Tổng thống Mỹ Donald Trump, người vốn thúc đẩy Kiev và Moscow ngồi vào bàn đàm phán. Trong khi đó, nếu tiếp tục cố thủ, Ukraine có thể phải chịu tổn thất lớn về nhân lực.

Pokrovsk, một trung tâm đường bộ và đường sắt ở vùng Donetsk. Thành phố có dân số khoảng 60.000 người trước xung đột, nhưng hầu hết người dân đã di tản, toàn bộ trẻ em đã được sơ tán và chỉ còn rất ít dân thường giữa những tòa căn hộ bị phá hủy và những con đường đầy hố bom.

Ngoài nỗ lực kiểm soát toàn bộ Donbass, Nga cũng đang đạt các bước tiến dần dần tại các vùng Kharkov và Dnipropetrovsk. Quân đội Nga nói họ hiện kiểm soát hơn 19% lãnh thổ Ukraine, tương đương khoảng 116.000km².