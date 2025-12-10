Ukraine tiết lộ 3 tài liệu đàm phán kế hoạch hòa bình

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 9/12 cho biết 3 văn kiện này gồm một tài liệu khung, một tài liệu về các bảo đảm an ninh, và một tài liệu đặt nền tảng cho tái thiết hậu chiến.

Ông lưu ý, việc tồn tại 3 tài liệu riêng biệt là cần thiết và các đối tác châu Âu của Ukraine cũng đang tham gia vào các cuộc đàm phán.

"Tài liệu khung gồm 20 điểm và liên tục thay đổi, điều đó là bình thường. Đây là một cấu trúc sống, phải phản ánh lợi ích của Ukraine, châu Âu và thế giới”, Tổng thống Zelensky nói.

Ông cho biết thêm: “Văn kiện thứ hai liên quan đến các bảo đảm an ninh, chúng tôi đang làm việc về vấn đề này. Tôi đang chờ các đề xuất liên quan từ quân đội và cuộc đối thoại của họ với Mỹ, và tất cả những điều này phải phù hợp với các nguyên tắc của liên minh sẵn sàng hành động. Các bảo đảm an ninh là một văn kiện quan trọng giữa chúng tôi, Mỹ và châu Âu".

Văn kiện thứ ba liên quan đến tái thiết và sẽ có hiệu lực sau khi xung đột Nga - Ukraine kết thúc hoặc khi đạt được lệnh ngừng bắn.

"Một số người nói rằng nó liên quan đến phát triển kinh tế của Ukraine. Đây là một kế hoạch sẽ vận hành khi xung đột kết thúc hoặc khi có một lệnh ngừng bắn", nhà lãnh đạo Ukraine cho hay.

Trước đó, ông Zelensky cho biết Ukraine cùng các đồng minh châu Âu dự định trình bày tầm nhìn của mình về kế hoạch hòa bình cho Mỹ ngay từ ngày 10/12. Ông nêu rõ, các chi tiết của kế hoạch cập nhật đã được xây dựng xong và sẵn sàng trình bày.

Tháng trước, Mỹ đưa ra kế hoạch hòa bình gồm 28 điểm. Kế hoạch này được cho là bao gồm yêu cầu Ukraine nhượng bộ lãnh thổ Donbass cho Nga, cam kết không gia nhập NATO, giảm quy mô quân đội để đổi lấy các cam kết an ninh.

Theo ông Zelensky, sau hàng loạt cuộc trao đổi, tham vấn, Mỹ đã rút gọn kế hoạch hòa bình ban đầu xuống 20 điểm, nhằm đơn giản hóa tiến trình đàm phán và tìm kiếm các giải pháp thỏa hiệp, tiến tới chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.

Ông nhấn mạnh, việc giảm số lượng điểm không có nghĩa là nhượng bộ về các vấn đề then chốt đối với Ukraine, ngược lại, nó cho phép tập trung rõ ràng hơn vào những bước đi thực tế và an toàn nhằm đạt được hòa bình.

Một trong những vấn đề nhạy cảm và khó khăn nhất là vấn đề lãnh thổ.

“Mỹ đang tìm kiếm thỏa hiệp về nhiều vấn đề, nhưng các thỏa hiệp liên quan đến lãnh thổ là không thể chấp nhận đối với chúng tôi”, ông Zelensky cho biết.

Financial Times dẫn các nguồn thạo tin nói rằng Mỹ đã cho Ukraine vài ngày để phản hồi phiên bản mới nhất của kế hoạch hòa bình. Tổng thống Mỹ Donald Trump hy vọng hoàn tất thỏa thuận “trước Giáng sinh”.

Theo nguồn tin, ông Zelensky đã nói với phía Mỹ rằng ông cần thời gian để tham khảo ý kiến các đồng minh châu Âu của Ukraine về thỏa thuận này.

Một quan chức phương Tây mô tả Ukraine đang “mắc kẹt giữa những yêu cầu về lãnh thổ mà họ không thể chấp nhận và việc họ không thể từ chối Mỹ”.