Ukraine thiếu chuyên gia làm tay chân giả do nhu cầu tăng đột biến

Các binh sĩ Ukraine bị thương trong chiến đấu tại vùng Kharkov hồi tháng 9/2022 (Ảnh: AP).

Ukraine hiện gần như không có đủ chuyên gia làm chi giả ở Ukraine để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng, AP dẫn lời bà Olha Rudneva, người đứng đầu trung tâm Superhumans chuyên phục hồi chức năng cho những người bị cụt chi trong quân đội Ukraine, cho biết.

Bà Rudneva cho biết, trước cuộc xung đột, chỉ có 5 người trên toàn Ukraine được đào tạo chính thức về phục hồi chức năng cho những người bị cưa cụt tay hoặc bàn tay. Trong hoàn cảnh bình thường, tình trạng phải cưa cụt tay ít xảy ra hơn ở chân.

Theo ước tính của bà Rudneva, 20.000 người Ukraine đã bị cắt cụt ít nhất một chi kể từ khi xung đột bắt đầu. Hiện chưa có số liệu chính thức về việc có bao nhiêu người trong số trên là binh sĩ.

Các trung tâm phục hồi chức năng như Superhumans và Unbroken cung cấp chân tay giả cho binh lính Ukraine bằng kinh phí do các nước, các tổ chức từ thiện và các công ty tư nhân Ukraine tài trợ.

"Một số nhà tài trợ không sẵn sàng cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine nhưng sẵn sàng tài trợ cho các dự án nhân đạo", bà Rudneva cho biết.

Bác sĩ Emily Mayhew, nhà sử học y tế thuộc Đại học Imperial có chuyên môn về thương tích nổ, cho rằng phần khó khăn nhất đối với nhiều người bị cụt chi là học cách sống chung với nỗi đau - đau do chi giả, đau do vết thương, đau do tác động kéo dài của sóng xung kích từ vụ nổ. Nhiều người bị mặc cảm vì biến dạng khuôn mặt.

Việc phẫu thuật thẩm mỹ là rất quan trọng để giúp những người lính cảm thấy thoải mái trong các tương tác xã hội. Nhiều người bị biến dạng khuôn mặt đến mức họ tin rằng ai nhìn họ cũng chỉ chú ý tới thương tích.

Một số người đang trong quá trình phục hồi chức năng vẫn cảm thấy tiếc nuối vì đã rời khỏi tiền tuyến.

Valentyn Lytvynchuk, cựu chỉ huy tiểu đoàn bị cụt chân, gần đây đã đến một khu huấn luyện quân sự để xem mình còn có thể chiến đấu tới đâu.

"Tôi nhận ra điều đó là không thực tế. Tôi có thể nhảy xuống chiến hào nhưng cần dùng xe bốn bánh để trèo lên. Lúc tôi di chuyển "nhanh" thì một đứa trẻ vẫn có thể bắt kịp tôi", anh Lytvynchuk nói. "Thêm nữa, chân giả sẽ rơi ra".