Ukraine tăng ngân sách quốc phòng cao kỷ lục trong thời chiến

Tân binh Ukraine trong một hoạt động huấn luyện (Ảnh: Reuters).

Quốc hội Ukraine hôm 21/10 đã bỏ phiếu thông qua việc sửa đổi ngân sách quốc gia cho năm nay, nâng chi tiêu quốc phòng lên mức kỷ lục, khi cuộc chiến với Nga bước sang năm thứ 4.

Các nhà lập pháp đã phê chuẩn khoản tăng thêm khoảng 325 tỷ hryvnia (7,7 tỷ USD), nâng tổng chi tiêu quốc phòng của Ukraine trong năm nay lên khoảng 2.960 tỷ hryvnia (70,86 tỷ USD).

Bộ trưởng Tài chính Serhiy Marchenko nói: “Chúng tôi hiểu rằng tình hình liên tục thay đổi, và việc tăng chi tiêu là điều bắt buộc để có thể chống lại đối thủ một cách hiệu quả. Chính phủ, với sự hỗ trợ của các đối tác, có đủ nguồn lực để đảm bảo chi tiêu bổ sung cho Ukraine".

Đây là lần thứ 2 trong năm nay Ukraine buộc phải tăng chi tiêu cho quân đội và sản xuất vũ khí. Lần điều chỉnh đầu tiên được thông qua hồi tháng 7, khi chi tiêu quốc phòng tăng thêm khoảng 412,4 tỷ hryvnia (9,87 tỷ USD).

Ban đầu, ngân sách năm 2025 của Ukraine chỉ dự kiến chi khoảng 2.200 tỷ hryvnia cho quốc phòng.

Giao tranh ác liệt đang diễn ra trên hơn 1.200km tuyến tiền tuyến, và nhu cầu về đạn dược cùng vũ khí ngày càng tăng khi Ukraine tiếp tục chiến đấu để giữ vững phòng tuyến trước một đối thủ đông đảo và được trang bị tốt hơn nhiều.

Các quan chức chính phủ cho biết một phần khoản chi bổ sung này sẽ được trang trải bằng khoản vay của Nhóm G7, được bảo đảm bằng lợi nhuận từ các tài sản quốc gia Nga bị phương Tây đóng băng.

Ukraine đã nhận được 28 tỷ USD trong khuôn khổ khoản vay này trong năm nay.

Thủ tướng Yulia Svyrydenko nói: “Điều quan trọng là lãi suất thu được từ các tài sản Nga bị đóng băng sẽ được chi cho quốc phòng. Các tài sản của Nga đang được sử dụng một cách công bằng để hỗ trợ quân đội Ukraine".

Chiến sự đã tàn phá Ukraine, khiến hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa, các thành phố và cơ sở hạ tầng bị đánh bom và phá hủy.

Ukraine hiện phụ thuộc mạnh mẽ vào nguồn tài chính từ các đối tác phương Tây, khi phần lớn ngân sách quốc gia được dùng để tài trợ cho quốc phòng. Chính phủ duy trì các khoản chi phúc lợi xã hội và nhân đạo nhờ sự hỗ trợ tài chính từ phương Tây.

Theo số liệu của Bộ Tài chính, trong 9 tháng đầu năm, chính phủ đã chi hơn 63% tổng ngân sách cho quân đội.

Kể từ khi chiến sự nổ ra vào năm 2022, Ukraine đã nhận được khoảng 152 tỷ USD viện trợ tài chính nước ngoài từ các đồng minh.