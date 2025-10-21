Chiến thuật giúp Nga âm thầm xuyên phá phòng tuyến Ukraine

Các đơn vị tiến công của Nga chia thành từng nhóm nhỏ đột kích phòng tuyến Ukraine (Ảnh minh họa: RBC).

Trang tin RBC dẫn các nguồn tin quân sự Ukraine cho biết, kể từ đầu năm đến nay, có thể nhận thấy rõ quy mô các nhóm bộ binh Nga tấn công vị trí của Ukraine ngày càng nhỏ lại.

Thay vì các đợt tấn công truyền thống gồm 10-20 người, giờ đây chỉ còn những nhóm rất nhỏ, đôi khi chỉ gồm 1-3 binh sĩ Nga tìm cách âm thầm luồn sâu vào phòng tuyến đối phương. Sau hàng loạt đợt đột nhập nhỏ như vậy, quân đội Nga có thể tập trung thêm lực lượng để tiếp tục tiến sâu hơn.

“Mỗi nhóm hành quân nhiều km, thường đi bộ ban đêm và ẩn nấp ban ngày. Họ tiến dần đến vị trí của chúng tôi, đôi khi không mang vũ khí, chỉ có lương thực, hoặc cầm một khẩu súng trường, len lỏi qua các điểm quan sát của ta”, một nguồn tin Ukraine mô tả.

Chiến thuật thâm nhập này là phản ứng của Nga trước việc Ukraine tăng cường sử dụng máy bay không người lái, khiến các phương tiện bọc thép ngày càng dễ bị tổn thất.

Những đội hình tấn công lớn dễ bị phát hiện và trở thành mục tiêu khi máy bay không người lái hoạt động mạnh. Càng nhiều phương tiện cơ giới, càng dễ bị tiêu diệt.

Theo quan điểm của bộ chỉ huy Nga, nhân lực dồi dào và ít quý hơn khí tài. Miễn là kế hoạch tuyển quân hợp đồng vẫn được đáp ứng, Moscow sẽ tiếp tục sử dụng bộ binh để “cắt” qua phòng tuyến Ukraine.

“Đôi khi chỉ một binh sĩ đi một mình. Nhưng cứ thế, từng người một, có thể đến 60 người xuất hiện trong vòng một tuần. Khi bất ngờ có tiếng súng nổ từ phía sau hoặc bên sườn, đương nhiên binh lính ta hoảng loạn. Có khi họ mang theo 2-3 quả mìn để gài ở ngã ba”, một sĩ quan Ukraine kể lại vụ đột nhập của lực lượng Nga gần Dobropillia.

Ông nói thêm rằng những binh sĩ này thường ẩn nấp tại vị trí cho đến khi có quân tiếp viện hoặc thay thế sau 2-3 ngày, nhưng đôi khi họ phải ở lại suốt một tuần mà không thể rời đi.

Dù vậy, chiến thuật này không giúp Nga đạt được bước tiến chiến dịch rõ rệt. Hơn nữa, có nhiều nghi ngờ về hiệu quả của nó khi mùa đông đến, bởi những “binh sĩ đi bộ” của Nga sẽ khó ẩn náu trong các dải rừng khi cây trụi lá.

Có lẽ vì lý do đó, lực lượng Nga đang cố gắng khôi phục lại các đợt tấn công cơ giới, đặc biệt ở hướng Dobropillia.

Ngày 16/10, lực lượng Ukraine đã công bố đoạn video cho thấy họ đẩy lùi cuộc tấn công của Nga gần Dobropillia, thuộc vùng Donetsk, gây thiệt hại nặng cho đối phương.

Cùng ngày, các đơn vị Vệ binh Quốc gia Ukraine cũng báo cáo đã gây “tổn thất nghiêm trọng” cho phía Nga trong khu vực này.

Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, 2 hướng giao tranh ác liệt nhất trong 24 giờ qua là Pokrovsk và Oleksandrivka. Tổng cộng, 168 trận giao tranh đã được ghi nhận dọc toàn bộ chiến tuyến.